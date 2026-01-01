Hasta un 69% de descuento en TimeTagger

Implementá TimeTagger en un solo clic.

Un rastreador de tiempo personal que prioriza la privacidad, con una línea de tiempo interactiva, etiquetas, informes y un flujo de trabajo Pomodoro integrado.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS gestionado por IA
ARS12.099/mes
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30 días de garantía de devolución
Implementá TimeTagger en un solo clic.

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66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
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Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.699/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.699/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con TimeTagger

TimeTagger es un rastreador de tiempo de código abierto basado en la web, construido alrededor de una línea de tiempo interactiva y un flujo de trabajo basado en etiquetas, en lugar de jerarquías de proyectos rígidas. Diseñado para freelancers, consultores e individuos que facturan por hora, reemplaza el software de hojas de tiempo engorroso con una interfaz de usuario rápida y amigable con el teclado que funciona en cualquier navegador moderno y se sincroniza entre dispositivos.

Alojar TimeTagger en tu propio VPS mantiene cada minuto registrado, etiqueta de cliente y exportación de factura bajo tu control — sin que un SaaS de terceros mantenga tu historial de facturación como rehén, sin tarifas por usuario y sin riesgo de que una cuenta sea cerrada durante una semana ajetreada.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de TimeTagger

Línea de tiempo interactiva

Visualizá tu día en una línea de tiempo con zoom donde podés arrastrar, redimensionar y dividir registros para que coincida exactamente con cómo se realizó el trabajo.

Seguimiento basado en etiquetas

Evitá los árboles de proyectos rígidos y etiquetá el trabajo con etiquetas de formato libre, para que el mismo registro pueda pertenecer a un cliente, una tarea y un código de facturación a la vez.

Informes PDF y CSV

Generá informes filtrados por etiqueta, período u objetivo y exportalos como PDF o CSV para facturación, contabilidad y actualizaciones del equipo.

Objetivos y Pomodoro

Establecé objetivos de horas diarios, semanales o mensuales y ejecutá sesiones Pomodoro enfocadas directamente dentro del rastreador — no se necesitan aplicaciones adicionales.

Sincronización entre dispositivos

Hacé un seguimiento desde la computadora de escritorio, tablet o teléfono con la interfaz de usuario web adaptable y que cada cambio se sincronice automáticamente con tu servidor autoalojado.

Privacidad por su diseño

Todos los registros residen en una base de datos SQLite local en tu VPS, por lo que los nombres de los clientes, las horas y los datos de facturación nunca llegan a una nube de terceros.

¿Por qué ejecutar TimeTagger en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Verificando...

Lanzamiento local, crecimiento global

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local, crecimiento global

El mejor hosting VPS con Docker

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30 días de garantía de devolución

Probalo sin miedo: tenemos 30 días de garantía de devolución. Consultá nuestra política de reembolsos para más información.

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