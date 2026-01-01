Implementá TimeTagger en un solo clic.
Un rastreador de tiempo personal que prioriza la privacidad, con una línea de tiempo interactiva, etiquetas, informes y un flujo de trabajo Pomodoro integrado.
Elegí un plan VPS para TimeTagger
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.
Podés pagar en hasta 12 cuotas
Lo que podés crear con TimeTagger
TimeTagger es un rastreador de tiempo de código abierto basado en la web, construido alrededor de una línea de tiempo interactiva y un flujo de trabajo basado en etiquetas, en lugar de jerarquías de proyectos rígidas. Diseñado para freelancers, consultores e individuos que facturan por hora, reemplaza el software de hojas de tiempo engorroso con una interfaz de usuario rápida y amigable con el teclado que funciona en cualquier navegador moderno y se sincroniza entre dispositivos.
Alojar TimeTagger en tu propio VPS mantiene cada minuto registrado, etiqueta de cliente y exportación de factura bajo tu control — sin que un SaaS de terceros mantenga tu historial de facturación como rehén, sin tarifas por usuario y sin riesgo de que una cuenta sea cerrada durante una semana ajetreada.
Funciones principales de TimeTagger
Línea de tiempo interactiva
Visualizá tu día en una línea de tiempo con zoom donde podés arrastrar, redimensionar y dividir registros para que coincida exactamente con cómo se realizó el trabajo.
Seguimiento basado en etiquetas
Evitá los árboles de proyectos rígidos y etiquetá el trabajo con etiquetas de formato libre, para que el mismo registro pueda pertenecer a un cliente, una tarea y un código de facturación a la vez.
Informes PDF y CSV
Generá informes filtrados por etiqueta, período u objetivo y exportalos como PDF o CSV para facturación, contabilidad y actualizaciones del equipo.
Objetivos y Pomodoro
Establecé objetivos de horas diarios, semanales o mensuales y ejecutá sesiones Pomodoro enfocadas directamente dentro del rastreador — no se necesitan aplicaciones adicionales.
Sincronización entre dispositivos
Hacé un seguimiento desde la computadora de escritorio, tablet o teléfono con la interfaz de usuario web adaptable y que cada cambio se sincronice automáticamente con tu servidor autoalojado.
Privacidad por su diseño
Todos los registros residen en una base de datos SQLite local en tu VPS, por lo que los nombres de los clientes, las horas y los datos de facturación nunca llegan a una nube de terceros.
¿Por qué ejecutar TimeTagger en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Ubicación de servidor recomendada:
Verificando...
Lanzamiento local, crecimiento global
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
30 días de garantía de devolución
Probalo sin miedo: tenemos 30 días de garantía de devolución. Consultá nuestra política de reembolsos para más información.
Explorá más aplicaciones para implementar
AFFiNE
Espacio de trabajo todo en uno que combina documentos, pizarras y bases de datos con IASeleccionar
AppFlowy
AppFlowy es un espacio de trabajo de código abierto con IA y una alternativa a NotionSeleccionar
BeaverHabits
Rastreador de hábitos minimalista autoalojado, enfocado en registros diarios y rachasSeleccionar