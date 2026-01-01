Implementá eLabFTW en un clic.
Cuaderno de laboratorio electrónico de código abierto para equipos de investigación para registrar experimentos, muestras y protocolos.
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Lo que podés crear con eLabFTW
eLabFTW es un cuaderno de laboratorio electrónico (ELN) gratuito y de código abierto, diseñado específicamente para laboratorios de investigación. Reemplaza los cuadernos de papel y las hojas de cálculo dispersas por un espacio de trabajo estructurado y con capacidad de búsqueda donde los científicos registran experimentos, gestionan muestras y reactivos, almacenan protocolos y colaboran en recursos compartidos entre equipos.
Alojar eLabFTW en tu propio VPS mantiene los datos de investigación sensibles, la propiedad intelectual y los resultados no publicados completamente bajo control institucional, sin nubes de terceros, sin precios por usuario y sin riesgo de dependencia del proveedor. La exportación completa a PDF/ZIP, el sellado de tiempo y el almacenamiento compatible con S3 lo hacen adecuado para entornos regulados que requieren registros de auditoría y archivo a largo plazo.
Funciones principales de eLabFTW
Cuaderno de experimentos
Editor de texto enriquecido y Markdown con LaTeX, resaltado de código, archivos adjuntos e historial de versiones para cada entrada de experimento.
Base de datos de ejemplo
Registrá reactivos, equipos, anticuerpos y líneas celulares con tipos de ítems personalizados, metadatos y ubicaciones de inventario en todo el laboratorio.
Colaboración en equipo
Compartí experimentos y recursos entre equipos con control de acceso granular por elemento y por usuario y una biblioteca de plantillas compartida.
Protocolos reutilizables
Cree una biblioteca de protocolos versionada que cualquier miembro del equipo pueda clonar en un nuevo experimento, manteniendo los métodos consistentes y reproducibles.
Sellos de tiempo confiables
Estampar criptográficamente con marca de tiempo los registros de experimentos a través de autoridades RFC 3161 para probar cuándo se registraron los datos para necesidades de PI y auditoría.
Exportaciones de PDF y ZIP
Generar informes PDF firmados o archivos ZIP completos de experimentos y recursos para archivar, revisión regulatoria o publicación.
¿Por qué ejecutar eLabFTW en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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