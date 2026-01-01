Keila es una plataforma de código abierto para newsletters y email marketing que te permite hacer crecer, segmentar y llegar a tu lista de suscriptores sin depender de Mailchimp, Brevo u otros SaaS comerciales. Construida en Elixir y Phoenix para una alta entregabilidad y rendimiento concurrente, ofrece un editor limpio de arrastrar y soltar, campañas automatizadas, pruebas A/B, segmentación de suscriptores y flujos de confirmación de doble opt-in, todo respaldado por tu propio proveedor SMTP para que mantengas el control total de la reputación de envío y los datos de contacto.

Alojar Keila en tu propio VPS les da a los newsletters, editores independientes y pequeñas empresas suscriptores ilimitados y envíos ilimitados sin los precios por contacto que escalan dolorosamente más allá de unos pocos miles de lectores. Conectá cualquier proveedor SMTP — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, tu propio postfix — y sé dueño de cada relación con tus suscriptores.