Implementá Keila con un clic.
Plataforma de newsletters y marketing por correo electrónico de código abierto, creada como una alternativa autoalojada a Mailchimp, Brevo y Sendinblue.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Keila
Keila es una plataforma de código abierto para newsletters y email marketing que te permite hacer crecer, segmentar y llegar a tu lista de suscriptores sin depender de Mailchimp, Brevo u otros SaaS comerciales. Construida en Elixir y Phoenix para una alta entregabilidad y rendimiento concurrente, ofrece un editor limpio de arrastrar y soltar, campañas automatizadas, pruebas A/B, segmentación de suscriptores y flujos de confirmación de doble opt-in, todo respaldado por tu propio proveedor SMTP para que mantengas el control total de la reputación de envío y los datos de contacto.
Alojar Keila en tu propio VPS les da a los newsletters, editores independientes y pequeñas empresas suscriptores ilimitados y envíos ilimitados sin los precios por contacto que escalan dolorosamente más allá de unos pocos miles de lectores. Conectá cualquier proveedor SMTP — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, tu propio postfix — y sé dueño de cada relación con tus suscriptores.
Funciones principales de Keila
Editor de arrastrar y soltar
El editor visual de newsletters con bloques reutilizables, carga de imágenes y vista previa en vivo facilita el diseño de campañas para no desarrolladores.
Segmentación de suscriptores
Defina segmentos basados en etiquetas de suscripción, campos personalizados o patrones de actividad, luego envíe campañas dirigidas a segmentos específicos de la audiencia.
Confirmación de doble consentimiento
El flujo de confirmación integrado aplica la doble suscripción por defecto, protegiendo la reputación del remitente y asegurando el cumplimiento con CAN-SPAM y el RGPD.
Traé tu propio SMTP
Conectá cualquier proveedor SMTP — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, o tu propio postfix — y tené control de la entregabilidad y la reputación del remitente.
Análisis de aperturas y clics
El seguimiento de aperturas y clics por campaña, con tasas de desuscripción y reportes de rebotes, ayuda a refinar las líneas de asunto y el contenido con el tiempo.
API y webhooks
La integración completa de API REST y webhooks te permite sincronizar suscriptores de CRMs externos, e-commerce o formularios de registro automáticamente.
¿Por qué ejecutar Keila en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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