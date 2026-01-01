MySQL es la base de datos relacional de código abierto más adoptada del mundo, confiable como la capa de datos detrás de innumerables sitios web, productos SaaS y aplicaciones de negocios. Combina el cumplimiento total de ACID a través del motor de almacenamiento InnoDB con replicación probada, un dialecto SQL maduro y amplio soporte de drivers en todos los principales lenguajes de programación, para que las aplicaciones y frameworks que ya usás se conecten a ella sin cambios.

Ejecutar MySQL en tu propio VPS te da CPU, memoria y disco dedicados para tus consultas, control total sobre la configuración y el ajuste, y un único servidor de base de datos compartido para todas tus aplicaciones, sin las tarifas recurrentes y los límites de recursos de los servicios de bases de datos administrados.