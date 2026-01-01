Implementá MySQL en un clic.
La base de datos relacional de código abierto más popular del mundo, que impulsa aplicaciones web y plataformas en todas partes.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con MySQL
MySQL es la base de datos relacional de código abierto más adoptada del mundo, confiable como la capa de datos detrás de innumerables sitios web, productos SaaS y aplicaciones de negocios. Combina el cumplimiento total de ACID a través del motor de almacenamiento InnoDB con replicación probada, un dialecto SQL maduro y amplio soporte de drivers en todos los principales lenguajes de programación, para que las aplicaciones y frameworks que ya usás se conecten a ella sin cambios.
Ejecutar MySQL en tu propio VPS te da CPU, memoria y disco dedicados para tus consultas, control total sobre la configuración y el ajuste, y un único servidor de base de datos compartido para todas tus aplicaciones, sin las tarifas recurrentes y los límites de recursos de los servicios de bases de datos administrados.
Funciones principales de MySQL
Transacciones ACID
El motor InnoDB proporciona transacciones completamente atómicas, consistentes, aisladas y duraderas, manteniendo sus datos correctos ante escrituras concurrentes y fallas.
Ecosistema Amplio
Controladores nativos para PHP, Python, Java, Node.js, Go y más significan que casi todos los frameworks y herramientas se conectan a MySQL listos para usar.
Replicación y Escalado
La replicación de origen-réplica y de grupo integradas te permiten escalar las lecturas y construir topologías de alta disponibilidad a medida que tu carga de trabajo crece.
Soporte para documentos JSON
Un tipo de datos JSON nativo con indexación permite almacenar datos de documentos flexibles junto con tablas relacionales en una única base de datos.
Motor SQL Maduro
Las funciones de ventana, las CTEs y un optimizador basado en costos ofrecen consultas rápidas y expresivas para todo, desde búsquedas simples hasta análisis complejos.
¿Por qué ejecutar MySQL en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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