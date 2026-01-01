Implementá Jellystat con instalación en un clic.
Panel de estadísticas y análisis de código abierto para el servidor multimedia Jellyfin con seguimiento detallado de la reproducción y análisis de usuarios.
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Lo que podés crear con Jellystat
Jellystat es una aplicación de estadísticas de código abierto diseñada específicamente para el servidor multimedia Jellyfin, inspirada en el estilo de análisis de Tautulli para Plex. Se conecta a la API de tu servidor Jellyfin y recopila continuamente datos de reproducción, actividad de usuario e información de la biblioteca, presentando todo a través de gráficos interactivos y paneles detallados por usuario.
Autoalojar Jellystat en un VPS mantiene tu historial de visualización y las analíticas del servidor completamente bajo tu control, libre de servicios de seguimiento de terceros. Una base de datos PostgreSQL incluida persiste los datos históricos de reproducción a través de las actualizaciones de los contenedores, y el sistema de copia de seguridad incorporado guarda tus estadísticas y configuración para que las analíticas sobrevivan a las actualizaciones y migraciones sin exportaciones manuales.
Funciones principales de Jellystat
Seguimiento de Reproducción
Cada transmisión de Jellyfin se registra con usuario, elemento, dispositivo y duración de la visualización para que tengas un historial completo de la actividad del servidor multimedia.
Análisis de la actividad del usuario
Los dashboards por usuario muestran el tiempo de visualización, el contenido favorito y los patrones de visualización en todo el hogar para desgloses transparentes del uso de medios.
Estadísticas de la Biblioteca
Desgloses detallados de películas, series y otros contenidos por género, códec y resolución revelan la forma de tu biblioteca multimedia.
Copias de seguridad integradas
La copia de seguridad y restauración con un solo clic para la base de datos de Jellystat mantiene tus estadísticas históricas a salvo durante actualizaciones, migraciones y cambios de host.
Autenticación segura
El inicio de sesión basado en JWT protege el panel de análisis del acceso público sin depender de las cuentas de usuario de Jellyfin para iniciar sesión.
¿Por qué ejecutar Jellystat en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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