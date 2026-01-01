Implementá OneTimeSecret en 1 clic.
Compartí contraseñas y datos sensibles a través de enlaces autodestructivos que solo se pueden ver una vez.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con OneTimeSecret
OneTimeSecret te permite compartir información sensible — contraseñas, claves de API, mensajes privados — a través de enlaces que se autodestruyen después de una sola visualización. Una vez que el destinatario abre el enlace, el secreto se elimina permanentemente del servidor, sin dejar rastro.
Alojar OneTimeSecret en tu propio VPS significa que los secretos compartidos nunca tocan infraestructura de terceros. Vos controlás el cifrado, las políticas de retención y los registros de acceso, lo que lo hace ideal para equipos que manejan credenciales, datos de clientes o cualquier información demasiado sensible para correo electrónico o chat.
Funciones principales de OneTimeSecret
Enlaces autodestructivos
Cada secreto se elimina inmediatamente después de la primera visualización, asegurando que los datos sensibles no puedan ser accedidos nuevamente.
Protección de frase de contraseña
Agregá una frase de contraseña opcional para que solo el destinatario previsto pueda descifrar y leer el secreto.
Vencimiento configurable
Configurar secretos para que caduquen automáticamente después de minutos, horas o días, incluso si nunca se abren.
No necesitás registrarte
Cualquiera puede crear y recibir secretos sin crear una cuenta, reduciendo la fricción para compartir rápidamente.
Soporte para cuenta de Admin
Registrá una cuenta de administrador en la primera visita para monitorear el uso y administrar la instancia desde la interfaz web.
¿Por qué ejecutar OneTimeSecret en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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