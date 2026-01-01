OneTimeSecret te permite compartir información sensible — contraseñas, claves de API, mensajes privados — a través de enlaces que se autodestruyen después de una sola visualización. Una vez que el destinatario abre el enlace, el secreto se elimina permanentemente del servidor, sin dejar rastro.

Alojar OneTimeSecret en tu propio VPS significa que los secretos compartidos nunca tocan infraestructura de terceros. Vos controlás el cifrado, las políticas de retención y los registros de acceso, lo que lo hace ideal para equipos que manejan credenciales, datos de clientes o cualquier información demasiado sensible para correo electrónico o chat.