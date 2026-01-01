Implementá Overseerr con una instalación en un clic.
Herramienta de gestión de solicitudes y descubrimiento de contenido para Plex con exploración potenciada por TMDb, flujos de aprobación e integración automática con Sonarr y Radarr.
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Lo que podés crear con Overseerr
Overseerr es la principal herramienta de gestión de solicitudes de contenido de código abierto para operadores de servidores Plex. Los usuarios exploran una interfaz impresionante impulsada por TMDb para descubrir y solicitar películas o series; los administradores revisan y aprueban esas solicitudes, que luego se procesan automáticamente a través de Sonarr y Radarr. La autenticación de Plex proporciona un inicio de sesión único y fluido, y el escáner de la biblioteca evita descargas duplicadas al comprobar lo que ya está disponible.
Autoalojar Overseerr en tu VPS le da a tu comunidad de Plex un portal pulido y siempre accesible sin exponer las herramientas de automatización de backend. Los recursos dedicados aseguran un descubrimiento rápido de contenido con arte de alta resolución, mientras que el almacenamiento persistente protege el historial de solicitudes, las cuentas de usuario y la configuración de integración entre reinicios y actualizaciones.
Funciones principales de Overseerr
Plex Inicio de Sesión Único
Los usuarios se autentican con sus cuentas de Plex y los permisos se sincronizan automáticamente, por lo que no hay una capa de gestión de usuarios separada que mantener.
Integración con Sonarr y Radarr
Las solicitudes aprobadas se reenvían directamente a Sonarr o Radarr para descarga automática y entrega a la biblioteca, cerrando el ciclo sin intervención manual.
Interfaz de Descubrimiento de TMDb
Una experiencia de navegación visualmente atractiva impulsada por The Movie Database permite a los usuarios explorar contenido en tendencia, popular y recomendado antes de hacer solicitudes.
Flujo de trabajo de aprobación de solicitudes
Los administradores revisan las solicitudes pendientes a través de un panel intuitivo con la capacidad de aprobar, rechazar o establecer cuotas por usuario para gestionar la capacidad de almacenamiento.
Notificaciones Multicanal
Mantiene a los usuarios informados sobre el estado de las solicitudes a través de Discord, Telegram, Slack, correo electrónico, webhooks, Pushover y más, con cada canal configurable de forma independiente.
¿Por qué ejecutar Overseerr en Hostinger?
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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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