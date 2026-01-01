Overseerr es la principal herramienta de gestión de solicitudes de contenido de código abierto para operadores de servidores Plex. Los usuarios exploran una interfaz impresionante impulsada por TMDb para descubrir y solicitar películas o series; los administradores revisan y aprueban esas solicitudes, que luego se procesan automáticamente a través de Sonarr y Radarr. La autenticación de Plex proporciona un inicio de sesión único y fluido, y el escáner de la biblioteca evita descargas duplicadas al comprobar lo que ya está disponible.

Autoalojar Overseerr en tu VPS le da a tu comunidad de Plex un portal pulido y siempre accesible sin exponer las herramientas de automatización de backend. Los recursos dedicados aseguran un descubrimiento rápido de contenido con arte de alta resolución, mientras que el almacenamiento persistente protege el historial de solicitudes, las cuentas de usuario y la configuración de integración entre reinicios y actualizaciones.