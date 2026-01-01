Implementá Meteroid con instalación en un clic.
Infraestructura de precios y facturación de código abierto para SaaS — suscripciones, medición basada en el uso, facturación y análisis de ingresos.
Elegí un plan VPS para Meteroid
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Meteroid
Meteroid es una plataforma de facturación de código abierto diseñada para empresas SaaS modernas que necesitan control total sobre cómo fijan precios, miden y facturan a sus clientes. Gestiona suscripciones, precios basados en el uso, planes híbridos, pruebas gratuitas, cupones y derechos adquiridos a través de una única API y una interfaz de administración, eliminando la necesidad de unir Stripe Billing, un servicio de medición y una capa de facturación propia.
Alojar Meteroid por cuenta propia mantiene los datos de los clientes, la lógica de precios y los registros de ingresos dentro de tu propio VPS, sin tarifas por evento de proveedores de facturación externos. El despliegue incluye PostgreSQL, ClickHouse para análisis de medición de alto volumen y Redpanda para streaming de eventos.
Funciones principales de Meteroid
Gestión de suscripciones
Gestioná planes recurrentes, pruebas gratuitas, actualizaciones, reducciones de plan y precios heredados a través de una única UI de administración y API REST.
Medición basada en el uso
Transmita eventos de productos a ClickHouse y facture según dimensiones medidas como llamadas a la API, puestos o almacenamiento con ingesta en menos de un segundo.
Facturación automatizada
Generá facturas con prorrateo preciso en cada ciclo de facturación y entregalas a través de webhooks o procesadores de pago posteriores.
Modelos de precios híbridos
Combine tarifas fijas, cargos por puesto, uso escalonado y elementos de línea únicos en el mismo plan sin código de facturación personalizado.
Ingresos Analytics
Monitoreá el MRR, la rotación (churn), la expansión y la retención de cohortes con paneles de control integrados impulsados por tus datos de facturación en tiempo real.
APIs REST y gRPC abiertas
Integrá Meteroid en tu producto con APIs REST y gRPC de primera clase y evitá quedar atado a un proveedor de facturación cerrado.
¿Por qué ejecutar Meteroid en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.