Meteroid es una plataforma de facturación de código abierto diseñada para empresas SaaS modernas que necesitan control total sobre cómo fijan precios, miden y facturan a sus clientes. Gestiona suscripciones, precios basados en el uso, planes híbridos, pruebas gratuitas, cupones y derechos adquiridos a través de una única API y una interfaz de administración, eliminando la necesidad de unir Stripe Billing, un servicio de medición y una capa de facturación propia.

Alojar Meteroid por cuenta propia mantiene los datos de los clientes, la lógica de precios y los registros de ingresos dentro de tu propio VPS, sin tarifas por evento de proveedores de facturación externos. El despliegue incluye PostgreSQL, ClickHouse para análisis de medición de alto volumen y Redpanda para streaming de eventos.