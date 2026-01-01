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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Meteroid

Meteroid es una plataforma de facturación de código abierto diseñada para empresas SaaS modernas que necesitan control total sobre cómo fijan precios, miden y facturan a sus clientes. Gestiona suscripciones, precios basados en el uso, planes híbridos, pruebas gratuitas, cupones y derechos adquiridos a través de una única API y una interfaz de administración, eliminando la necesidad de unir Stripe Billing, un servicio de medición y una capa de facturación propia.

Alojar Meteroid por cuenta propia mantiene los datos de los clientes, la lógica de precios y los registros de ingresos dentro de tu propio VPS, sin tarifas por evento de proveedores de facturación externos. El despliegue incluye PostgreSQL, ClickHouse para análisis de medición de alto volumen y Redpanda para streaming de eventos.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Meteroid

Gestión de suscripciones

Gestioná planes recurrentes, pruebas gratuitas, actualizaciones, reducciones de plan y precios heredados a través de una única UI de administración y API REST.

Medición basada en el uso

Transmita eventos de productos a ClickHouse y facture según dimensiones medidas como llamadas a la API, puestos o almacenamiento con ingesta en menos de un segundo.

Facturación automatizada

Generá facturas con prorrateo preciso en cada ciclo de facturación y entregalas a través de webhooks o procesadores de pago posteriores.

Modelos de precios híbridos

Combine tarifas fijas, cargos por puesto, uso escalonado y elementos de línea únicos en el mismo plan sin código de facturación personalizado.

Ingresos Analytics

Monitoreá el MRR, la rotación (churn), la expansión y la retención de cohortes con paneles de control integrados impulsados por tus datos de facturación en tiempo real.

APIs REST y gRPC abiertas

Integrá Meteroid en tu producto con APIs REST y gRPC de primera clase y evitá quedar atado a un proveedor de facturación cerrado.

¿Por qué ejecutar Meteroid en Hostinger?

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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