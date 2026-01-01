Implementá Euro-Office DocumentServer con instalación en 1 clic
Suite ofimática autoalojada con soberanía europea para editar documentos, hojas de cálculo y presentaciones de forma colaborativa desde el navegador.
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Lo que podés crear con Euro-Office DocumentServer
Euro-Office DocumentServer es una suite ofimática online de código abierto que lleva la edición colaborativa desde el navegador de formatos DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP y PDF a tu propia infraestructura. Basado en la base de código de ONLYOFFICE DocumentServer con licencia AGPL y renombrado para impulsar la soberanía digital europea, funciona como backend de edición colaborativa listo para integrar en plataformas como Nextcloud y ownCloud.
Autoalojar Euro-Office DocumentServer mantiene cada documento, sesión de edición y llamada de integración dentro de tu VPS, ninguna nube de terceros toca el contenido. La autenticación con token JWT protege la API por defecto, y la implementación incluida viene con PostgreSQL, RabbitMQ y Redis preconfigurados para tener un servidor de edición listo para producción.
Funciones principales de Euro-Office DocumentServer
Soberanía por diseño
Fork con licencia AGPL liderado desde Europa y enfocado en la soberanía digital: cada documento, registro y fila de la base de datos permanece en infraestructura bajo tu control.
Coedición en tiempo real
Varios usuarios pueden editar el mismo documento, hoja de cálculo o presentación al mismo tiempo, con cursores en vivo, comentarios y control de cambios.
Compatibilidad con MS Office
Abre y guarda DOCX, XLSX y PPTX manteniendo el diseño con alta fidelidad, y también ofrece compatibilidad nativa con ODT, ODS y ODP.
Seguridad de API con JWT
La validación mediante JSON Web Token protege cada llamada a la API, para que solo las integraciones y los clientes autorizados puedan conectarse al servidor de edición.
Integración con Nextcloud
Backend de edición colaborativa listo para integrar en Nextcloud, ownCloud y otras plataformas que ya son compatibles con conectores de ONLYOFFICE.
Edición de formularios y PDF
Editá PDF y creá formularios PDF rellenables directamente en el navegador, sin software ni plugins adicionales.
¿Por qué ejecutar Euro-Office DocumentServer en Hostinger?
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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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