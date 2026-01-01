Euro-Office DocumentServer es una suite ofimática online de código abierto que lleva la edición colaborativa desde el navegador de formatos DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP y PDF a tu propia infraestructura. Basado en la base de código de ONLYOFFICE DocumentServer con licencia AGPL y renombrado para impulsar la soberanía digital europea, funciona como backend de edición colaborativa listo para integrar en plataformas como Nextcloud y ownCloud.

Autoalojar Euro-Office DocumentServer mantiene cada documento, sesión de edición y llamada de integración dentro de tu VPS, ninguna nube de terceros toca el contenido. La autenticación con token JWT protege la API por defecto, y la implementación incluida viene con PostgreSQL, RabbitMQ y Redis preconfigurados para tener un servidor de edición listo para producción.