Implementá Gatus en un clic.
Página de estado orientada a desarrolladores con monitoreo multiprotocolo automatizado, alertas condicionales y paneles de tiempo de actividad en tiempo real.
Elegí un plan VPS para Gatus
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Gatus
Gatus es una herramienta de monitoreo de tiempo de actividad y página de estado pensada para desarrolladores que rastrea la salud de APIs HTTP, servicios TCP, registros DNS, objetivos ICMP, hosts SSH, endpoints gRPC y certificados SSL a partir de una configuración YAML declarativa. Evalúa condiciones —códigos de estado, tiempos de respuesta, contenido del cuerpo y vencimiento de certificados— y muestra un panel en tiempo real con porcentajes históricos de tiempo de actividad para cada endpoint.
Alojar Gatus en tu propio VPS mantiene tu infraestructura de monitoreo independiente de los servicios que vigila, elimina las tarifas de SaaS por verificación y te permite enrutar alertas a través de más de 40 integraciones —incluyendo Slack, Discord, PagerDuty y Telegram— sin que tus datos de monitoreo salgan de tu entorno.
Funciones principales de Gatus
Monitoreo multiprotocolo
Monitoree el vencimiento de certificados HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC y SSL desde una única configuración YAML — no se requieren agentes ni código adicional.
Alertas condicionales
Definí condiciones de alerta precisas en códigos de estado, tiempos de respuesta, campos del cuerpo JSON y vencimiento de certificados, con más de 40 integraciones, incluyendo Slack y PagerDuty.
Métricas de Prometheus
Exponer el estado y la latencia del endpoint a través de un endpoint /metrics para una integración directa con Grafana y tu stack de observabilidad existente.
Insignias incrustables
Generá insignias SVG de tiempo de actividad y tiempo de respuesta para incrustar en READMEs de GitHub, sitios de documentación o páginas de estado públicas.
Ventanas de mantenimiento
Programar períodos de inactividad para suprimir alertas falsas durante implementaciones, mantenimiento o interrupciones conocidas sin modificar tus reglas de alerta.
¿Por qué ejecutar Gatus en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.