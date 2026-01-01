Gatus es una herramienta de monitoreo de tiempo de actividad y página de estado pensada para desarrolladores que rastrea la salud de APIs HTTP, servicios TCP, registros DNS, objetivos ICMP, hosts SSH, endpoints gRPC y certificados SSL a partir de una configuración YAML declarativa. Evalúa condiciones —códigos de estado, tiempos de respuesta, contenido del cuerpo y vencimiento de certificados— y muestra un panel en tiempo real con porcentajes históricos de tiempo de actividad para cada endpoint.

Alojar Gatus en tu propio VPS mantiene tu infraestructura de monitoreo independiente de los servicios que vigila, elimina las tarifas de SaaS por verificación y te permite enrutar alertas a través de más de 40 integraciones —incluyendo Slack, Discord, PagerDuty y Telegram— sin que tus datos de monitoreo salgan de tu entorno.