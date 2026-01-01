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Lo que podés crear con Steel Browser

Steel Browser es un sandbox de navegador de código abierto diseñado para agentes de IA y flujos de trabajo de automatización. Envuelve una instancia de Chrome gestionada detrás de una API REST y WebSocket, exponiendo el Protocolo de Herramientas para Desarrolladores de Chrome completo para que los agentes puedan navegar por páginas, completar formularios, capturar capturas de pantalla y extraer datos estructurados sin tener que lidiar con el código repetitivo de Puppeteer o Selenium.

Alojar Steel por cuenta propia mantiene cada sesión de navegación, almacén de cookies y carga útil extraída en tu propia infraestructura en lugar de una nube de navegador de terceros. Evitás el precio por sesión, mantenés el control sobre los proxies y la configuración anti-detección, y podés conectar cualquier framework de agente de IA — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK o código personalizado — al mismo backend.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Steel Browser

Gestión de Sesiones

Crear, pausar, reanudar y destruir sesiones de navegador aisladas a través de una única API REST, con las cookies y el almacenamiento local preservados entre llamadas.

Acceso completo a CDP

Conectate directamente al Protocolo de Herramientas para Desarrolladores de Chrome a través de WebSocket para un control detallado con Puppeteer, Playwright o cualquier cliente compatible con CDP.

Página a Markdown y PDF

Los endpoints incorporados convierten cualquier página renderizada en Markdown limpio, PDF o capturas de pantalla, listos para alimentar ventanas de contexto de LLM o pipelines de documentos.

Depurador de Sesiones en Tiempo Real

El panel visual transmite cada sesión en tiempo real para que puedas ver lo que ve un agente, reproducir acciones y diagnosticar fallas sin volver a ejecutar trabajos.

SDKs agnósticos de Frameworks

Los SDKs oficiales de Python y Node se integran con LangChain, CrewAI, OpenAI Agents y pilas personalizadas — cambie de proveedores de navegadores en la nube sin reescribir la lógica del agente.

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