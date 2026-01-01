Implementá Steel Browser con instalación de un clic.
API de navegador de código abierto que le da a los agentes de IA control total de una instancia real de Chrome para la automatización web y la extracción de datos.
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Lo que podés crear con Steel Browser
Steel Browser es un sandbox de navegador de código abierto diseñado para agentes de IA y flujos de trabajo de automatización. Envuelve una instancia de Chrome gestionada detrás de una API REST y WebSocket, exponiendo el Protocolo de Herramientas para Desarrolladores de Chrome completo para que los agentes puedan navegar por páginas, completar formularios, capturar capturas de pantalla y extraer datos estructurados sin tener que lidiar con el código repetitivo de Puppeteer o Selenium.
Alojar Steel por cuenta propia mantiene cada sesión de navegación, almacén de cookies y carga útil extraída en tu propia infraestructura en lugar de una nube de navegador de terceros. Evitás el precio por sesión, mantenés el control sobre los proxies y la configuración anti-detección, y podés conectar cualquier framework de agente de IA — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK o código personalizado — al mismo backend.
Funciones principales de Steel Browser
Gestión de Sesiones
Crear, pausar, reanudar y destruir sesiones de navegador aisladas a través de una única API REST, con las cookies y el almacenamiento local preservados entre llamadas.
Acceso completo a CDP
Conectate directamente al Protocolo de Herramientas para Desarrolladores de Chrome a través de WebSocket para un control detallado con Puppeteer, Playwright o cualquier cliente compatible con CDP.
Página a Markdown y PDF
Los endpoints incorporados convierten cualquier página renderizada en Markdown limpio, PDF o capturas de pantalla, listos para alimentar ventanas de contexto de LLM o pipelines de documentos.
Depurador de Sesiones en Tiempo Real
El panel visual transmite cada sesión en tiempo real para que puedas ver lo que ve un agente, reproducir acciones y diagnosticar fallas sin volver a ejecutar trabajos.
SDKs agnósticos de Frameworks
Los SDKs oficiales de Python y Node se integran con LangChain, CrewAI, OpenAI Agents y pilas personalizadas — cambie de proveedores de navegadores en la nube sin reescribir la lógica del agente.
¿Por qué ejecutar Steel Browser en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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