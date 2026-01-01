Steel Browser es un sandbox de navegador de código abierto diseñado para agentes de IA y flujos de trabajo de automatización. Envuelve una instancia de Chrome gestionada detrás de una API REST y WebSocket, exponiendo el Protocolo de Herramientas para Desarrolladores de Chrome completo para que los agentes puedan navegar por páginas, completar formularios, capturar capturas de pantalla y extraer datos estructurados sin tener que lidiar con el código repetitivo de Puppeteer o Selenium.

Alojar Steel por cuenta propia mantiene cada sesión de navegación, almacén de cookies y carga útil extraída en tu propia infraestructura en lugar de una nube de navegador de terceros. Evitás el precio por sesión, mantenés el control sobre los proxies y la configuración anti-detección, y podés conectar cualquier framework de agente de IA — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK o código personalizado — al mismo backend.