Chatpad AI es una interfaz web limpia y de código abierto para los modelos GPT de OpenAI que guarda cada conversación y clave API en el almacenamiento local del navegador en lugar de en servidores externos. No hay seguimiento, ni cookies, ni registro del lado del servidor — tus prompts y respuestas van directamente desde tu navegador a la API de OpenAI y a ningún otro lugar.

Alojar Chatpad AI por cuenta propia les da a los equipos una interfaz de ChatGPT compartida y siempre disponible en la infraestructura de la empresa, centralizando la facturación del uso de la API y proporcionando acceso confiable independientemente de la disponibilidad del servicio al consumidor de OpenAI o de los cambios en sus políticas.