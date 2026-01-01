Implementá Chatpad AI en un solo clic.
Interfaz de ChatGPT centrada en la privacidad que almacena todas las conversaciones localmente, sin seguimiento ni recolección de datos.
Elegí un plan VPS para Chatpad AI
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Chatpad AI
Chatpad AI es una interfaz web limpia y de código abierto para los modelos GPT de OpenAI que guarda cada conversación y clave API en el almacenamiento local del navegador en lugar de en servidores externos. No hay seguimiento, ni cookies, ni registro del lado del servidor — tus prompts y respuestas van directamente desde tu navegador a la API de OpenAI y a ningún otro lugar.
Alojar Chatpad AI por cuenta propia les da a los equipos una interfaz de ChatGPT compartida y siempre disponible en la infraestructura de la empresa, centralizando la facturación del uso de la API y proporcionando acceso confiable independientemente de la disponibilidad del servicio al consumidor de OpenAI o de los cambios en sus políticas.
Funciones principales de Chatpad AI
Almacenamiento de datos local
Todas las conversaciones y claves de API se guardan en el almacenamiento local de tu navegador, por lo que ningún servicio de terceros ve tus prompts o respuestas.
No se requiere cuenta
Agregá tu clave de API de OpenAI en la configuración y empezá a chatear inmediatamente — sin registrarte, sin suscripciones, sin advertencias de uso que interrumpan tu flujo de trabajo.
Exportación de conversación
Exportá e importá conversaciones como archivos para que puedas hacer una copia de seguridad de chats importantes o continuarlas después de cambiar de dispositivo.
Interfaz Limpia y Enfocada
Un diseño sin distracciones elimina las ventas adicionales premium y las restricciones de funciones, manteniendo el foco completamente en la conversación.
Soporte multi-modelo
Alterná entre GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo y otros modelos de OpenAI desde la misma interfaz sin cambiar de herramientas.
¿Por qué ejecutar Chatpad AI en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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