Implementá Shlink con instalación en un clic.
Acortador de URLs autoalojado con enlaces cortos de marca, estadísticas de clics, códigos QR y una API REST completa.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Shlink
Shlink es un potente servicio de acortamiento de URL de código abierto que te da la propiedad completa de tu infraestructura de enlaces. A diferencia de los servicios comerciales que imponen branding, niveles de precios o requisitos de intercambio de datos, Shlink te permite crear enlaces cortos de marca en tu propio dominio sin depender de terceros.
Alojar Shlink en tu propio VPS significa que tus datos de clics, análisis y configuraciones de enlaces permanecen completamente bajo tu control. Con más de 4.600 estrellas en GitHub, Shlink es un proyecto probado y mantenido activamente, en el que confían empresas, creadores de contenido y desarrolladores que necesitan un acortamiento de URL fiable sin dependencia de un proveedor.
Funciones principales de Shlink
Links cortos de marca
Creá links cortos en tu propio dominio personalizado, manteniendo tu marca consistente en todo el contenido compartido.
Analítica de clics
Registrá estadísticas detalladas de clics, incluyendo ubicación geográfica, tipo de dispositivo y datos de referencia para cada enlace corto.
Generación de Código QR
Generá automáticamente códigos QR para cualquier enlace corto, listos para materiales impresos, presentaciones y campañas offline.
Acceso a la API REST
Creá y gestioná enlaces de forma programática a través de una API REST completa, lo que permite la integración con tus herramientas y flujos de trabajo existentes.
Vencimiento del Enlace y Seguridad
Establecé fechas de vencimiento y protegé con contraseña los enlaces sensibles para controlar el acceso y aplicar un uso compartido con límite de tiempo.
¿Por qué ejecutar Shlink en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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