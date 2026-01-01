Shlink es un potente servicio de acortamiento de URL de código abierto que te da la propiedad completa de tu infraestructura de enlaces. A diferencia de los servicios comerciales que imponen branding, niveles de precios o requisitos de intercambio de datos, Shlink te permite crear enlaces cortos de marca en tu propio dominio sin depender de terceros.

Alojar Shlink en tu propio VPS significa que tus datos de clics, análisis y configuraciones de enlaces permanecen completamente bajo tu control. Con más de 4.600 estrellas en GitHub, Shlink es un proyecto probado y mantenido activamente, en el que confían empresas, creadores de contenido y desarrolladores que necesitan un acortamiento de URL fiable sin dependencia de un proveedor.