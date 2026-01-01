Implementá Canarytokens con un clic.
Sistema de tokens honeypot de código abierto que te alerta silenciosamente cuando alguien accede a tus datos, archivos o credenciales.
Elegí un plan VPS para Canarytokens
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Canarytokens
Canarytokens es un sistema honeypot de código abierto que te permite crear trampas invisibles en toda tu infraestructura. Generá tokens de seguimiento en forma de URLs, nombres DNS, documentos, direcciones de correo electrónico, configuraciones de WireGuard y más — luego incrustalos en archivos, sistemas o configuraciones de red sensibles. En el momento en que un atacante o usuario no autorizado interactúa con un token, recibís una alerta instantánea con detalles sobre el acceso.
A diferencia de la detección de intrusiones tradicional, Canarytokens no requiere agentes, monitoreo de registros ni una configuración compleja. El autoalojamiento te da control total sobre tus datos de alerta y te permite generar tokens ilimitados sin límites de suscripción.
Funciones principales de Canarytokens
Alertas instantáneas de filtración
Recibí notificaciones inmediatas en el momento en que se activa un token, lo que te da una alerta temprana de acceso no autorizado o exfiltración de datos.
Decenas de tipos de tokens
Creá honeypots como URLs, entradas DNS, documentos de Word, PDFs, claves de AWS, direcciones de correo electrónico, configuraciones de WireGuard y más para cubrir cada superficie de ataque.
Detección sin agente
Los tokens funcionan sin instalar ningún software en los sistemas monitoreados — solo hay que colocar el token y esperar la alerta.
Control autoalojado
Ejecutá tu propio servidor de Canarytokens para mantener todos los datos de incidentes privados, generar tokens ilimitados y personalizar las alertas según tus necesidades.
Historial de incidentes completo
Cada token activado captura direcciones IP, agentes de usuario, marcas de tiempo y datos de geolocalización para investigación forense.
¿Por qué ejecutar Canarytokens en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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