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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

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Lo que podés crear con Canarytokens

Canarytokens es un sistema honeypot de código abierto que te permite crear trampas invisibles en toda tu infraestructura. Generá tokens de seguimiento en forma de URLs, nombres DNS, documentos, direcciones de correo electrónico, configuraciones de WireGuard y más — luego incrustalos en archivos, sistemas o configuraciones de red sensibles. En el momento en que un atacante o usuario no autorizado interactúa con un token, recibís una alerta instantánea con detalles sobre el acceso.

A diferencia de la detección de intrusiones tradicional, Canarytokens no requiere agentes, monitoreo de registros ni una configuración compleja. El autoalojamiento te da control total sobre tus datos de alerta y te permite generar tokens ilimitados sin límites de suscripción.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Canarytokens

Alertas instantáneas de filtración

Recibí notificaciones inmediatas en el momento en que se activa un token, lo que te da una alerta temprana de acceso no autorizado o exfiltración de datos.

Decenas de tipos de tokens

Creá honeypots como URLs, entradas DNS, documentos de Word, PDFs, claves de AWS, direcciones de correo electrónico, configuraciones de WireGuard y más para cubrir cada superficie de ataque.

Detección sin agente

Los tokens funcionan sin instalar ningún software en los sistemas monitoreados — solo hay que colocar el token y esperar la alerta.

Control autoalojado

Ejecutá tu propio servidor de Canarytokens para mantener todos los datos de incidentes privados, generar tokens ilimitados y personalizar las alertas según tus necesidades.

Historial de incidentes completo

Cada token activado captura direcciones IP, agentes de usuario, marcas de tiempo y datos de geolocalización para investigación forense.

¿Por qué ejecutar Canarytokens en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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