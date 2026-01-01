Canarytokens es un sistema honeypot de código abierto que te permite crear trampas invisibles en toda tu infraestructura. Generá tokens de seguimiento en forma de URLs, nombres DNS, documentos, direcciones de correo electrónico, configuraciones de WireGuard y más — luego incrustalos en archivos, sistemas o configuraciones de red sensibles. En el momento en que un atacante o usuario no autorizado interactúa con un token, recibís una alerta instantánea con detalles sobre el acceso.

A diferencia de la detección de intrusiones tradicional, Canarytokens no requiere agentes, monitoreo de registros ni una configuración compleja. El autoalojamiento te da control total sobre tus datos de alerta y te permite generar tokens ilimitados sin límites de suscripción.