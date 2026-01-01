Implementá Kiwix-serve con instalación de un clic.
Lector sin conexión autoalojado para Wikipedia, Gutenberg, Stack Exchange y miles de archivos ZIM.
Elegí un plan VPS para Kiwix-serve
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Kiwix-serve
Kiwix-serve es el servidor HTTP oficial del proyecto Kiwix que convierte los archivos ZIM en una biblioteca rápida, con capacidad de búsqueda y accesible desde el navegador. ZIM es un formato de archivo comprimido abierto que captura sitios web completos — Wikipedia, Proyecto Gutenberg, Stack Exchange, charlas TED, MDN, Khan Academy y cientos de otros — para una lectura completamente offline.
Alojar Kiwix-serve en un VPS te proporciona una biblioteca de referencia permanente y siempre en línea que no depende de internet público, del tiempo de actividad del sitio original o de los muros de pago de terceros. Arrastrá los archivos ZIM al volumen de datos de la biblioteca oficial de Kiwix y el servidor los recarga en caliente, exponiendo una interfaz web unificada con búsqueda de texto completo en cada archivo que cargues.
Funciones principales de Kiwix-serve
Recarga en caliente de la biblioteca ZIM
Arrastrá los nuevos archivos ZIM al volumen de datos y kiwix-serve los toma automáticamente con el monitor de biblioteca incorporado — no se necesitan reinicios.
Búsqueda de texto completo
Buscá en cada archivo cargado con un índice de texto completo integrado, incluyendo sugerencias mientras escribís para búsquedas rápidas en Wikipedia o cualquier otro ZIM.
Traé tu propio contenido
Elegí cualquier ZIM del catálogo oficial de Kiwix — Wikipedia completa, Project Gutenberg, volcados de Stack Exchange, MDN, Khan Academy, TED y muchos más archivos de referencia.
Optimizado para lectura sin conexión
La compresión ZIM mantiene el almacenamiento bajo y las búsquedas rápidas, por lo que un único VPS puede servir archivos de referencia masivos sin dependencias externas.
Catálogo OPDS integrado
Expone un feed OPDS de tu biblioteca para que los lectores de Kiwix móviles y de escritorio puedan descubrir y descargar títulos directamente desde tu servidor.
Inicializado en el primer arranque
Una URL de descarga ZIM opcional descarga automáticamente tu primer archivo al momento del despliegue, para que el servidor sea navegable en el momento en que se conecta.
¿Por qué ejecutar Kiwix-serve en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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