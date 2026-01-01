Implementá Norish en un clic.
Gestor de recetas de código abierto para hogares con importación desde redes sociales, análisis nutricional con IA y sincronización en tiempo real.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Norish
Norish es una aplicación moderna de gestión de recetas, pensada para el hogar, creada para familias y situaciones de convivencia. Importa recetas directamente desde URLs, YouTube Shorts, Instagram Reels, videos de TikTok y capturas de pantalla — eliminando el trabajo de transcripción manual que requieren otros gestores de recetas. El análisis nutricional y la detección de alergias impulsados por IA se ejecutan automáticamente en cada receta importada, y los cambios se sincronizan en tiempo real en todos los dispositivos del hogar a través de Redis.
A diferencia de los servicios de recetas en la nube que monetizan tus datos y limitan la exportación, Norish es completamente autoalojado bajo AGPL-3.0, manteniendo cada receta, lista de compras y plan de comidas en una infraestructura que vos controlás, sin tarifas por hogar ni niveles de suscripción.
Funciones principales de Norish
Importación de recetas de redes sociales
Importá recetas desde cualquier URL, videos de YouTube Shorts, Instagram Reels o TikTok usando un navegador sin interfaz gráfica — no se necesita transcripción manual.
Análisis nutricional con IA
Generá automáticamente información nutricional y detectá alérgenos en recetas importadas para que los miembros del hogar con necesidades dietéticas siempre tengan datos precisos.
Sincronización del hogar en tiempo real
Los cambios en las recetas, las actualizaciones de la lista de compras y las ediciones del plan de comidas se propagan instantáneamente a cada dispositivo en el hogar sin necesidad de una actualización manual.
Listas de compras compartidas
Armá listas de compras para el hogar directamente desde recetas y planes de comidas seleccionados, con los artículos organizados para una compra eficiente.
Planificador de comidas CalDAV
Sincronizá tu calendario de plan de comidas con cualquier aplicación compatible con CalDAV para que las comidas planificadas aparezcan junto a tus citas y recordatorios.
¿Por qué ejecutar Norish en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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