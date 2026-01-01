Norish es una aplicación moderna de gestión de recetas, pensada para el hogar, creada para familias y situaciones de convivencia. Importa recetas directamente desde URLs, YouTube Shorts, Instagram Reels, videos de TikTok y capturas de pantalla — eliminando el trabajo de transcripción manual que requieren otros gestores de recetas. El análisis nutricional y la detección de alergias impulsados por IA se ejecutan automáticamente en cada receta importada, y los cambios se sincronizan en tiempo real en todos los dispositivos del hogar a través de Redis.

A diferencia de los servicios de recetas en la nube que monetizan tus datos y limitan la exportación, Norish es completamente autoalojado bajo AGPL-3.0, manteniendo cada receta, lista de compras y plan de comidas en una infraestructura que vos controlás, sin tarifas por hogar ni niveles de suscripción.