Implementá Grafana en 1 clic.
Plataforma de observabilidad de código abierto líder para visualizar métricas, registros y trazas desde cualquier fuente de datos.
Elegí un plan VPS para Grafana
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Grafana
Grafana es la plataforma de observabilidad open source más popular del mundo, en la que confían más de 20 millones de usuarios para convertir datos de series temporales en dashboards accionables. Se conecta a más de 100 fuentes de datos — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, proveedores de la nube y más — permitiendo a los equipos visualizar y configurar alertas sobre datos de cada rincón de su infraestructura en una única interfaz unificada.
Alojar Grafana en tu propio VPS elimina los costos de egreso de la nube y los precios por usuario, mientras mantiene las configuraciones de los dashboards, el historial de consultas y los datos de métricas completamente dentro de tu propia infraestructura — esencial para entornos sensibles al cumplimiento y equipos que monitorean sistemas internos que no son accesibles desde internet público.
Funciones principales de Grafana
Más de 100 fuentes de datos
Conectá Grafana a Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, MySQL, proveedores de la nube y docenas más sin escribir adaptadores personalizados.
Biblioteca de Visualización Rica
Elegí entre gráficos, mapas de calor, histogramas, geomapas, paneles de estadísticas y cientos de plugins de la comunidad para presentar cada métrica en el formato más intuitivo.
Alertas potentes
Definí alertas basadas en umbrales o detección de anomalías y enviá notificaciones a Slack, PagerDuty, correo electrónico, webhooks y más desde un único motor de alertas.
Plantillas de Panel
Usá variables y consultas de plantilla para construir un único panel reutilizable que se filtre dinámicamente por host, servicio, región o cualquier otra dimensión.
Observabilidad Unificada
Correlacioná métricas, logs y trazas distribuidas lado a lado en una única plataforma, reduciendo el tiempo medio para diagnosticar y resolver incidentes.
¿Por qué ejecutar Grafana en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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