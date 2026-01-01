Grafana es la plataforma de observabilidad open source más popular del mundo, en la que confían más de 20 millones de usuarios para convertir datos de series temporales en dashboards accionables. Se conecta a más de 100 fuentes de datos — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, proveedores de la nube y más — permitiendo a los equipos visualizar y configurar alertas sobre datos de cada rincón de su infraestructura en una única interfaz unificada.

Alojar Grafana en tu propio VPS elimina los costos de egreso de la nube y los precios por usuario, mientras mantiene las configuraciones de los dashboards, el historial de consultas y los datos de métricas completamente dentro de tu propia infraestructura — esencial para entornos sensibles al cumplimiento y equipos que monitorean sistemas internos que no son accesibles desde internet público.