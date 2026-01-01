ChartDB es un editor de diagramas de bases de datos basado en navegador que permite a desarrolladores y DBAs visualizar cualquier esquema de base de datos sin conectar la herramienta directamente a su base de datos. Una única "Consulta Inteligente" — una sentencia SQL que ejecutás en tu propio cliente — devuelve metadatos del esquema como JSON. Pegalo en ChartDB y genera un ERD interactivo completo inmediatamente, sin cuenta, sin credenciales almacenadas y sin que la contraseña de la base de datos salga nunca de tu terminal.

La función de exportación DDL impulsada por IA genera scripts de migración entre dialectos de bases de datos, útil para equipos que planifican migraciones entre bases de datos o documentan cambios de esquema para su revisión. Alojar ChartDB por tu cuenta mantiene toda la información del esquema dentro de tu propia infraestructura en lugar de una herramienta en la nube de terceros.