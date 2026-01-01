Implementá ChartDB con instalación en un clic.
Editor de diagramas de bases de datos de código abierto que visualiza al instante cualquier esquema a partir de una única consulta SQL, sin necesidad de credenciales almacenadas.
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Lo que podés crear con ChartDB
ChartDB es un editor de diagramas de bases de datos basado en navegador que permite a desarrolladores y DBAs visualizar cualquier esquema de base de datos sin conectar la herramienta directamente a su base de datos. Una única "Consulta Inteligente" — una sentencia SQL que ejecutás en tu propio cliente — devuelve metadatos del esquema como JSON. Pegalo en ChartDB y genera un ERD interactivo completo inmediatamente, sin cuenta, sin credenciales almacenadas y sin que la contraseña de la base de datos salga nunca de tu terminal.
La función de exportación DDL impulsada por IA genera scripts de migración entre dialectos de bases de datos, útil para equipos que planifican migraciones entre bases de datos o documentan cambios de esquema para su revisión. Alojar ChartDB por tu cuenta mantiene toda la información del esquema dentro de tu propia infraestructura en lugar de una herramienta en la nube de terceros.
Funciones principales de ChartDB
Importación de consulta inteligente
Pegá el resultado de una única consulta SQL para generar un DER completo al instante — no se requiere conexión directa a la base de datos ni credenciales almacenadas.
Exportación DDL de IA
Generar scripts de migración SQL entre dialectos de bases de datos, ayudando a los equipos a planificar migraciones entre bases de datos o a producir documentación de esquemas.
Soporte para +10 bases de datos
Funciona directamente con PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase y más.
Editor interactivo
Anotá, reorganizá y ajustá diagramas con una interfaz de arrastrar y soltar diseñada para esquemas complejos de múltiples tablas.
Múltiples formatos de exportación
Exportá diagramas como SQL, DBML, JSON, PNG, JPG o SVG para documentación, compartir o integrar con otras herramientas.
¿Por qué ejecutar ChartDB en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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