Implementá tu POS de Código Abierto con instalación en un clic.
Sistema de punto de venta basado en la web para tiendas minoristas con gestión de inventario, gestión de clientes y reportes de ventas.
Elegí un plan VPS para Open Source POS
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Open Source POS
Open Source POS es un punto de venta basado en web con PHP, diseñado para pequeños comercios minoristas, cafeterías y negocios de servicios que necesitan un sistema de caja completo sin tarifas de SaaS por terminal. La interfaz basada en navegador funciona en cualquier tablet, laptop o PC de mostrador, por lo que el mismo backend impulsa la caja, las actualizaciones de inventario y los informes desde cualquier dispositivo en la red local.
El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene los registros de clientes, el historial de ventas y los datos de precios en una infraestructura que vos controlás, sin suscripción mensual, sin porcentaje por transacción y sin dependencia de un proveedor. La base de datos MariaDB incluida se aprovisiona automáticamente y se mantiene en volúmenes con nombre para actualizaciones seguras.
Funciones principales de Open Source POS
Caja de venta minorista
Procese ventas, devoluciones y apartados con escaneo de códigos de barras, búsqueda de artículos y recibos personalizables impresos en impresoras térmicas estándar.
Seguimiento de stock
Controlá los niveles de stock, establecé umbrales de reposición y gestioná proveedores en múltiples categorías de artículos con ajustes automáticos en cada venta.
Gestión de clientes
Mantener una base de datos de clientes con historial de compras, puntos de fidelidad, saldos de crédito en tienda y niveles de precios por cliente.
Informes de ventas
Generar informes detallados sobre ventas, impuestos, pagos, ganancias y descuentos en rangos de fechas configurables y filtros de empleados.
Cuentas de empleados
Crear accesos individuales para empleados con permisos basados en roles para separar el acceso de cajero, gerente y de informes en una terminal compartida.
Impuestos multidivisa
Configure múltiples tasas de impuestos, monedas y métodos de pago para que coincidan con las reglas minoristas locales y las preferencias de pago del cliente.
¿Por qué ejecutar Open Source POS en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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