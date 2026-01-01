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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Open Source POS

Open Source POS es un punto de venta basado en web con PHP, diseñado para pequeños comercios minoristas, cafeterías y negocios de servicios que necesitan un sistema de caja completo sin tarifas de SaaS por terminal. La interfaz basada en navegador funciona en cualquier tablet, laptop o PC de mostrador, por lo que el mismo backend impulsa la caja, las actualizaciones de inventario y los informes desde cualquier dispositivo en la red local.

El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene los registros de clientes, el historial de ventas y los datos de precios en una infraestructura que vos controlás, sin suscripción mensual, sin porcentaje por transacción y sin dependencia de un proveedor. La base de datos MariaDB incluida se aprovisiona automáticamente y se mantiene en volúmenes con nombre para actualizaciones seguras.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Open Source POS

Caja de venta minorista

Procese ventas, devoluciones y apartados con escaneo de códigos de barras, búsqueda de artículos y recibos personalizables impresos en impresoras térmicas estándar.

Seguimiento de stock

Controlá los niveles de stock, establecé umbrales de reposición y gestioná proveedores en múltiples categorías de artículos con ajustes automáticos en cada venta.

Gestión de clientes

Mantener una base de datos de clientes con historial de compras, puntos de fidelidad, saldos de crédito en tienda y niveles de precios por cliente.

Informes de ventas

Generar informes detallados sobre ventas, impuestos, pagos, ganancias y descuentos en rangos de fechas configurables y filtros de empleados.

Cuentas de empleados

Crear accesos individuales para empleados con permisos basados en roles para separar el acceso de cajero, gerente y de informes en una terminal compartida.

Impuestos multidivisa

Configure múltiples tasas de impuestos, monedas y métodos de pago para que coincidan con las reglas minoristas locales y las preferencias de pago del cliente.

¿Por qué ejecutar Open Source POS en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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