Open Source POS es un punto de venta basado en web con PHP, diseñado para pequeños comercios minoristas, cafeterías y negocios de servicios que necesitan un sistema de caja completo sin tarifas de SaaS por terminal. La interfaz basada en navegador funciona en cualquier tablet, laptop o PC de mostrador, por lo que el mismo backend impulsa la caja, las actualizaciones de inventario y los informes desde cualquier dispositivo en la red local.

El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene los registros de clientes, el historial de ventas y los datos de precios en una infraestructura que vos controlás, sin suscripción mensual, sin porcentaje por transacción y sin dependencia de un proveedor. La base de datos MariaDB incluida se aprovisiona automáticamente y se mantiene en volúmenes con nombre para actualizaciones seguras.