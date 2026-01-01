Implementá Isso con 1 clic.
Servidor de comentarios liviano y autoalojado para blogs y sitios estáticos, sin seguimiento de terceros.
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Lo que podés crear con Isso
Isso es un servidor de comentarios ligero y autoalojado, diseñado como una alternativa que respeta la privacidad a Disqus y servicios de terceros similares. Almacena todos los comentarios en una base de datos SQLite en tu propio servidor, eliminando píxeles de seguimiento de terceros y dependencias externas de JavaScript de los navegadores de los visitantes de tu sitio web.
A diferencia de los servicios de comentarios en la nube que monetizan los datos de los usuarios, Isso mantiene los comentarios de tus lectores en una infraestructura de tu propiedad. Soporta formato Markdown, hilos de comentarios, notificaciones por correo electrónico, colas de moderación y una interfaz de administración incorporada — todo lo necesario para una configuración de comentarios profesional sin las desventajas de privacidad de los servicios alojados.
Funciones principales de Isso
Privacidad por defecto
Todos los comentarios se almacenan en tu propia base de datos SQLite sin scripts de seguimiento de terceros ni análisis inyectados en los navegadores de tus visitantes.
Markdown en comentarios
Los lectores pueden formatear sus comentarios con Markdown, incluyendo negrita, cursiva, enlaces y bloques de código, sin ninguna configuración adicional.
Notificaciones de correo
Recibí alertas por correo electrónico para nuevos comentarios y respuestas vía SMTP, manteniéndote informado sin requerir que los lectores creen cuentas.
Moderación de comentarios
Retener los comentarios en una cola de moderación antes de publicarlos, con aprobación automática opcional para direcciones de correo electrónico previamente verificadas.
Interfaz web de Admin
La interfaz de administración integrada protegida con contraseña te permite aprobar, editar o eliminar cualquier comentario sin tocar la base de datos directamente.
¿Por qué ejecutar Isso en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
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