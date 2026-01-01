Deploy Redmine in one click installation.
Flexible open-source project management and issue tracking platform with custom workflows, Gantt charts, and Git integration.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitÃ¡s y mÃ¡s
Lo que podÃ©s crear con Redmine
Redmine is one of the most established open-source project management platforms, powering issue tracking and collaboration for thousands of organizations since 2006. Built with Ruby on Rails, it adapts to diverse methodologies â€” from agile development to traditional waterfall â€” through custom fields, issue types, statuses, and role-based permissions across unlimited projects.
Self-hosting Redmine eliminates per-user subscription fees and keeps your project history, wikis, attachments, and time tracking data entirely on your own infrastructure. This deployment pairs Redmine with a PostgreSQL backend for reliable, scalable data storage suitable for teams managing hundreds of concurrent issues and long-term project archives.
Funciones principales de Redmine
Custom Workflows
Define your own issue statuses, transitions, and permissions per project type so Redmine matches your team's actual process rather than forcing a preset methodology.
Gantt Charts
Visualize project timelines, milestones, and task dependencies in interactive Gantt views for scheduling and progress tracking across multiple projects.
Time Tracking
Log hours against issues and generate detailed reports for client billing, sprint reviews, or resource allocation analysis.
Repository Integration
Browse Git, SVN, and Mercurial commits alongside related issues so code changes are traceable directly to the requirements that drove them.
Plugin Ecosystem
Hundreds of community plugins extend Redmine with agile boards, helpdesk features, billing integrations, and additional reporting capabilities.
Â¿Por quÃ© ejecutar Redmine en Hostinger?
PublicaciÃ³n en 1 clic
Tu aplicaciÃ³n lista para usar al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciÃ³n manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
ProtegÃ© tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
EjecutÃ¡ y gestionÃ¡ mÃºltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualizaciÃ³n y monitoreo simplificado para tus proyectos.
PublicaciÃ³n en 1 clic
Tu aplicaciÃ³n lista para usar al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciÃ³n manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
ProtegÃ© tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
EjecutÃ¡ y gestionÃ¡ mÃºltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualizaciÃ³n y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy sÃºper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesitÃ© ayuda, el soporte tÃ©cnico fue rÃ¡pido, claro y muy Ãºtil.
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