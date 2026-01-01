Hasta un 69% de descuento en PicoShare

Implementá PicoShare con instalación en 1 clic.

Compartir archivos minimalista y autoalojado con enlaces que caducan, cargas de invitados y sin límites de tamaño de archivo.

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VPS gestionado por IA
ARS12.099/mes
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30 días de garantía de devolución
Implementá PicoShare con instalación en 1 clic.

Elegí un plan VPS para PicoShare

66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
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Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con PicoShare

PicoShare es un servicio de intercambio de archivos de código abierto y minimalista, diseñado para hacer una cosa bien: subir un archivo y compartir un enlace de descarga directa. A diferencia de las plataformas completas de almacenamiento en la nube, PicoShare no tiene jerarquía de carpetas, ni cuentas multiusuario, ni cuotas de almacenamiento; solo una única frase de contraseña compartida que protege la interfaz de administración y una URL pública limpia para cada archivo que compartís. Los enlaces se pueden configurar para que expiren después de un período de tiempo configurable o un número de descargas, y los enlaces de subida para invitados permiten que colaboradores externos suban archivos a tu servidor sin necesidad de una cuenta.

Alojar PicoShare en tu propio VPS significa que los archivos compartidos se almacenan en tu propia infraestructura, sin plataformas de terceros entre vos y tus destinatarios, y sin que ningún archivo sea rechazado por ser demasiado grande.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de PicoShare

Enlaces compartidos con vencimiento

Configurá los enlaces para que venzan después de un período de tiempo específico o un número de descargas, así los archivos compartidos se eliminan automáticamente una vez que hayan cumplido su propósito.

Enlaces de carga para invitados

Generá enlaces de carga únicos o reutilizables para que colaboradores externos puedan subir archivos a tu servidor sin necesidad de crear una cuenta ni de ver tus otros archivos.

Sin límites de tamaño de archivo

PicoShare no impone restricciones en el tamaño o tipo de archivo, por lo que podés compartir videos grandes, imágenes de disco o archivos que los servicios en la nube rechazarían.

Cero dependencias externas

SQLite almacena todos los metadatos localmente — sin servidor de base de datos, sin Redis, sin workers en segundo plano — haciendo que toda la implementación sea un único contenedor.

URLs de descarga directa

Cada archivo compartido obtiene una URL de descarga directa limpia y permanente para que los destinatarios descarguen sin navegar por una interfaz web ni iniciar sesión.

¿Por qué ejecutar PicoShare en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local, crecimiento global

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
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30 días de garantía de devolución

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