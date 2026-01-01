Implementá PicoShare con instalación en 1 clic.
Compartir archivos minimalista y autoalojado con enlaces que caducan, cargas de invitados y sin límites de tamaño de archivo.
Elegí un plan VPS para PicoShare
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.
Podés pagar en hasta 12 cuotas
Lo que podés crear con PicoShare
PicoShare es un servicio de intercambio de archivos de código abierto y minimalista, diseñado para hacer una cosa bien: subir un archivo y compartir un enlace de descarga directa. A diferencia de las plataformas completas de almacenamiento en la nube, PicoShare no tiene jerarquía de carpetas, ni cuentas multiusuario, ni cuotas de almacenamiento; solo una única frase de contraseña compartida que protege la interfaz de administración y una URL pública limpia para cada archivo que compartís. Los enlaces se pueden configurar para que expiren después de un período de tiempo configurable o un número de descargas, y los enlaces de subida para invitados permiten que colaboradores externos suban archivos a tu servidor sin necesidad de una cuenta.
Alojar PicoShare en tu propio VPS significa que los archivos compartidos se almacenan en tu propia infraestructura, sin plataformas de terceros entre vos y tus destinatarios, y sin que ningún archivo sea rechazado por ser demasiado grande.
Funciones principales de PicoShare
Enlaces compartidos con vencimiento
Configurá los enlaces para que venzan después de un período de tiempo específico o un número de descargas, así los archivos compartidos se eliminan automáticamente una vez que hayan cumplido su propósito.
Enlaces de carga para invitados
Generá enlaces de carga únicos o reutilizables para que colaboradores externos puedan subir archivos a tu servidor sin necesidad de crear una cuenta ni de ver tus otros archivos.
Sin límites de tamaño de archivo
PicoShare no impone restricciones en el tamaño o tipo de archivo, por lo que podés compartir videos grandes, imágenes de disco o archivos que los servicios en la nube rechazarían.
Cero dependencias externas
SQLite almacena todos los metadatos localmente — sin servidor de base de datos, sin Redis, sin workers en segundo plano — haciendo que toda la implementación sea un único contenedor.
URLs de descarga directa
Cada archivo compartido obtiene una URL de descarga directa limpia y permanente para que los destinatarios descarguen sin navegar por una interfaz web ni iniciar sesión.
¿Por qué ejecutar PicoShare en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Ubicación de servidor recomendada:
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Lanzamiento local, crecimiento global
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
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