Implementá Tautulli con una instalación de un clic.
Compañero de monitoreo y análisis para Plex Media Server con estadísticas detalladas y notificaciones personalizadas.
Elegí un plan VPS para Tautulli
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Tautulli
Tautulli es una herramienta de monitoreo y seguimiento basada en Python, creada específicamente para Plex Media Server. Registra cada evento de reproducción —quién vio qué, cuándo, con qué calidad y desde qué dispositivo— y presenta los datos en gráficos detallados y tablas de historial filtrables.
Alojar Tautulli en un VPS, ya sea junto o separado de tu servidor Plex, te brinda estadísticas persistentes y entrega de notificaciones a través de Discord, Slack, Telegram y correo electrónico, sin depender de los servicios en la nube de Plex. Se conecta a cualquier servidor Plex a través de la red.
Funciones principales de Tautulli
Historial de reproducción
Cada transmisión se registra con el usuario, el dispositivo, la calidad y la duración para que tengas un registro completo de la actividad del servidor de medios.
Notificaciones personalizadas
Enviar alertas para contenido nuevo, inicios de transmisiones, transcodificaciones o inicios de sesión de usuarios a través de Discord, Slack, Telegram, correo electrónico y más.
Panel de control de estadísticas
Los gráficos visuales muestran transmisiones simultáneas, uso de ancho de banda, medios populares y actividad por usuario en cualquier rango de tiempo.
Soporte de newsletter
Generá y enviá automáticamente newsletters destacando las películas y episodios agregados recientemente a tus usuarios de Plex.
¿Por qué ejecutar Tautulli en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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