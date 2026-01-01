Unmanic es una herramienta de optimización de biblioteca multimedia autoalojada que escanea automáticamente tus archivos y los transcodifica a formatos consistentes usando FFmpeg. En lugar de convertir archivos manualmente o escribir scripts, Unmanic monitorea continuamente un directorio de biblioteca, identifica los archivos que no coinciden con tus preajustes de salida configurados y los pone en cola para su procesamiento, todo gestionado a través de una interfaz web.

Alojar Unmanic en un VPS te proporciona una tubería de conversión siempre activa para tu colección multimedia. Ya sea que estés estandarizando códecs de video, reduciendo el tamaño de los archivos o procesando grabaciones de DVR, Unmanic maneja las tareas en segundo plano sin requerir que tu computadora de escritorio permanezca encendida.