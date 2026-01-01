Implementar Unmanic con instalación en un clic.
Optimizador de biblioteca de medios autoalojada que transcodifica y convierte archivos automáticamente a tus formatos preferidos.
Elegí un plan VPS para Unmanic
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Unmanic
Unmanic es una herramienta de optimización de biblioteca multimedia autoalojada que escanea automáticamente tus archivos y los transcodifica a formatos consistentes usando FFmpeg. En lugar de convertir archivos manualmente o escribir scripts, Unmanic monitorea continuamente un directorio de biblioteca, identifica los archivos que no coinciden con tus preajustes de salida configurados y los pone en cola para su procesamiento, todo gestionado a través de una interfaz web.
Alojar Unmanic en un VPS te proporciona una tubería de conversión siempre activa para tu colección multimedia. Ya sea que estés estandarizando códecs de video, reduciendo el tamaño de los archivos o procesando grabaciones de DVR, Unmanic maneja las tareas en segundo plano sin requerir que tu computadora de escritorio permanezca encendida.
Funciones principales de Unmanic
Escaneo automatizado de biblioteca
Unmanic escanea continuamente tu directorio de medios y pone en cola los archivos que no coinciden con tus preajustes de salida configurados para su procesamiento.
Transcodificación impulsada por FFmpeg
Transcodificá video y audio a cualquier formato o códec compatible con FFmpeg, incluyendo H.264, H.265, AV1 y AAC.
Sistema de plugins
Extendé Unmanic con plugins de la comunidad para eliminar publicidades, renombrar archivos, comprimir archivos y más.
Monitor de archivos en tiempo real
Los archivos nuevos o modificados se detectan automáticamente, por lo que los medios recién agregados se ponen en cola para su procesamiento sin intervención manual.
Gestión de cola de tareas
Gestioná trabajos de conversión concurrentes con una cola visual que muestra el progreso en vivo, el tiempo estimado y el historial de procesamiento.
¿Por qué ejecutar Unmanic en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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