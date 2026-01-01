Implementá Documenso en un clic.
Plataforma de código abierto para la firma de documentos digitales legalmente vinculantes, con plena propiedad de los datos.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Documenso
Documenso es una alternativa de código abierto a DocuSign, diseñada para organizaciones que necesitan firmas digitales seguras y legalmente vinculantes sin ceder el control de documentos sensibles a un proveedor SaaS externo. Soporta flujos de trabajo de firma multipartita, plantillas de documentos y completas pistas de auditoría, con una interfaz limpia adecuada para equipos legales, de RRHH y finanzas.
Alojar Documenso en tu propio VPS mantiene cada documento, firma y registro de auditoría en tu propia infraestructura. No hay tarifas por documento, ni límites de almacenamiento impuestos por un proveedor, y tampoco riesgo de exposición de datos a través de una plataforma compartida. La gestión local de certificados y el SMTP configurable aseguran que el proceso de firma permanezca completamente bajo tu control.
Funciones principales de Documenso
Firma multipartes
Enrutá documentos a múltiples firmantes en orden secuencial o paralelo y hacé un seguimiento del estado de finalización en tiempo real.
Registros de auditoría exhaustivos
Cada acción queda registrada con marcas de tiempo y direcciones IP, generando el rastro de evidencia requerido para fines legales y de cumplimiento.
Plantillas de documentos
Guardá estructuras de documentos de uso frecuente como plantillas para agilizar flujos de trabajo de firma recurrentes, como contratos y acuerdos de confidencialidad.
Firma local de certificados
Los documentos se firman utilizando un certificado gestionado localmente, manteniendo el proceso criptográfico completamente dentro de su infraestructura.
Notificaciones de correo
Los recordatorios automáticos y las actualizaciones de estado mantienen a todas las partes informadas sin necesidad de seguimiento manual por parte de quienes envían los documentos.
¿Por qué ejecutar Documenso en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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