Deploy Healthchecks in one click installation.
Open-source cron job and background task monitoring that alerts you the moment a scheduled job fails to run.
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Lo que podés crear con Healthchecks
Healthchecks monitors whether your periodic jobs actually run when they are supposed to. It works by expecting regular HTTP pings from your cron jobs, backup scripts, and scheduled tasks — if a ping doesn't arrive within the configured grace period, Healthchecks fires an alert through Slack, PagerDuty, email, Discord, Telegram, or any of its 50+ integrations.
Self-hosting Healthchecks on your VPS gives you unlimited checks at a fixed cost, complete privacy over operational metrics, and the reliability of dedicated infrastructure. Your monitoring service runs independently from the systems it watches, so a VPS-level failure is immediately visible to on-call teams.
Funciones principales de Healthchecks
Simple Ping API
Integrate any cron job or script with a single HTTP GET or POST call — no agent installation and no SDK required for most monitoring scenarios.
50+ Notification Channels
Route alerts to Slack, Discord, Telegram, PagerDuty, Opsgenie, email, webhooks, and dozens more so the right team is notified instantly.
Cron Syntax Scheduling
Define exact schedules using standard cron syntax with configurable grace periods to allow for normal execution variance without false alarms.
Detailed Ping Logs
Every ping is logged with timestamp, duration, exit code, and captured output, giving you a full audit trail for debugging and compliance reporting.
Tag-Based Organization
Group related checks with tags and filter by environment, server, or service to manage hundreds of monitored jobs without losing visibility.
¿Por qué ejecutar Healthchecks en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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