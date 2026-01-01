Locust es una herramienta de prueba de carga de código abierto basada en Python que permite a los equipos de ingeniería definir el comportamiento del usuario en código Python simple y reproducir millones de solicitudes simultáneas contra cualquier objetivo HTTP o de protocolo personalizado. A diferencia de las herramientas que priorizan la interfaz gráfica (GUI), los escenarios de Locust son scripts con control de versiones, lo que facilita la revisión, parametrización e integración de las pruebas en los pipelines de CI/CD.

La interfaz de usuario web incorporada muestra el rendimiento en vivo, los percentiles de tiempo de respuesta y las tasas de error mientras se ejecutan las pruebas, y permite aumentar o disminuir usuarios en tiempo real sin reiniciar. Alojar Locust en tu propio VPS mantiene el tráfico de prueba y las credenciales fuera de la infraestructura SaaS de terceros y te permite ubicar el generador de carga cerca del sistema objetivo para minimizar la latencia de red artificial.