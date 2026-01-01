Implementá Locust con instalación en un clic.
Framework de pruebas de carga de Python programable para simular usuarios concurrentes con un panel web en tiempo real.
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Lo que podés crear con Locust
Locust es una herramienta de prueba de carga de código abierto basada en Python que permite a los equipos de ingeniería definir el comportamiento del usuario en código Python simple y reproducir millones de solicitudes simultáneas contra cualquier objetivo HTTP o de protocolo personalizado. A diferencia de las herramientas que priorizan la interfaz gráfica (GUI), los escenarios de Locust son scripts con control de versiones, lo que facilita la revisión, parametrización e integración de las pruebas en los pipelines de CI/CD.
La interfaz de usuario web incorporada muestra el rendimiento en vivo, los percentiles de tiempo de respuesta y las tasas de error mientras se ejecutan las pruebas, y permite aumentar o disminuir usuarios en tiempo real sin reiniciar. Alojar Locust en tu propio VPS mantiene el tráfico de prueba y las credenciales fuera de la infraestructura SaaS de terceros y te permite ubicar el generador de carga cerca del sistema objetivo para minimizar la latencia de red artificial.
Funciones principales de Locust
Locustfiles de Python
Escribí escenarios de prueba como clases de Python simples con acceso completo a la biblioteca estándar y a paquetes de terceros, permitiendo el control de versiones y la integración con CI.
Tablero web en tiempo real
Monitoreá las solicitudes por segundo, los percentiles de tiempo de respuesta y las tasas de error en vivo en tu navegador, y ajustá la cantidad de usuarios concurrentes sin detener la prueba.
Generación de Carga Distribuida
Agregar nodos de trabajo para coordinar la carga de múltiples máquinas, escalando a millones de usuarios concurrentes con estadísticas agregadas recolectadas centralmente.
Cualquier Soporte de Protocolo
Probá las APIs REST, WebSockets, gRPC y protocolos TCP personalizados extendiendo la clase base User con cualquier librería de Python.
Modo CI sin cabeza
Ejecutá pruebas de forma no interactiva con umbrales de aprobación/falla configurables en tasas de falla y latencia para controlar automáticamente los despliegues en tu pipeline.
¿Por qué ejecutar Locust en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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