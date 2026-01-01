Implementá Starbase 80 con una instalación de un clic.
Una página de inicio de servidor ligera y rápida para organizar enlaces a tus contenedores y servicios autoalojados.
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Lo que podés crear con Starbase 80
Starbase 80 es una página de inicio de servidor mínima y ultrarrápida para entornos Docker. Renderiza una página de inicio HTML completamente estática a partir de un archivo de configuración JSON simple, sin JavaScript en el navegador — las páginas cargan al instante sin sobrecarga de frameworks. Personalizá la apariencia con variables de entorno que controlan el título, el logo, los colores de fondo, el modo oscuro y el comportamiento de los enlaces.
A diferencia de los dashboards con muchas integraciones, Starbase 80 no requiere tokens de API, acceso a la red a tus contenedores ni mantenimiento continuo — solo un archivo JSON con tus enlaces e íconos. Soporta íconos de Dashboard, íconos de Material Design e íconos de selfh.st de forma nativa, lo que facilita la creación de una página de inicio pulcra y con tu marca para cualquier configuración autoalojada.
Funciones principales de Starbase 80
Carga instantánea de páginas
Starbase 80 emite HTML estático puro sin JavaScript del lado del cliente, por lo que tu página de inicio carga en milisegundos independientemente de la carga del servidor.
Configuración basada en JSON
Definí todos tus servicios, categorías, íconos y enlaces en un único archivo config.json — sin base de datos, sin editor de interfaz de usuario, sin migraciones.
Soporte avanzado de íconos
Usá los íconos de Dashboard, los íconos de Material Design o los íconos de selfh.st por nombre, o serví tus propios archivos de imagen desde una carpeta montada por enlace.
Modo oscuro integrado
Modo oscuro automático que detecta el sistema operativo con colores de fondo configurables para temas claros y oscuros, usando valores de color de Tailwind o códigos hexadecimales.
Acceso nulo a contenedores
No se requiere socket de Docker y sin integraciones de API — Starbase 80 es un lanzador de enlaces puro sin acceso de lectura a tus contenedores en ejecución.
¿Por qué ejecutar Starbase 80 en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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