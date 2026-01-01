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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con SolidInvoice

SolidInvoice es una aplicación de facturación de código abierto construida sobre el framework Symfony, diseñada para freelancers, consultores y pequeñas empresas que necesitan una herramienta de facturación limpia y enfocada, sin tarifas mensuales de SaaS. Cubre todo el flujo de trabajo desde el presupuesto hasta el cobro: gestioná clientes y contactos, enviá presupuestos que se convierten en facturas, hacé un seguimiento de los pagos y configurá impuestos y monedas para que coincidan con tu jurisdicción.

Alojar SolidInvoice en tu propio VPS mantiene los registros de clientes, el historial de facturas y los datos de pago en una infraestructura que vos controlás, sin precios por usuario, sin tarifas por factura y sin acceso de terceros a información financiera sensible. Un asistente de primera ejecución te guía a través de la configuración de la base de datos y la creación de la cuenta de administrador inicial, y el servicio MySQL incluido almacena todos los datos transaccionales detrás de HTTPS gestionado por Traefik desde el primer despliegue.

Empeza
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de SolidInvoice

Presupuestos y facturas

Emití presupuestos profesionales que se convierten en facturas con un solo clic, eliminando la carga de datos duplicados en todo el flujo de trabajo de ventas a facturación.

Gestión de clientes

Registrá clientes, contactos y saldos de crédito en un directorio central con historial de facturas por cliente y saldos pendientes.

Facturas periódicas

Programar facturas recurrentes para clientes con abono y facturación por suscripción, con generación automática en el ciclo que definas.

Seguimiento de pagos

Registrá pagos parciales y totales contra facturas, con soporte integrado para pasarelas de pago conectables como Stripe y PayPal.

Multimoneda e impuestos

Facturá a clientes internacionales en su moneda local y configurá múltiples tasas impositivas para manejar el IVA, el GST y las estructuras impositivas regionales.

Creado con Symfony

Impulsado por el maduro framework PHP Symfony, que proporciona una base estable y extensible con un historial de mantenimiento a largo plazo.

¿Por qué ejecutar SolidInvoice en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

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