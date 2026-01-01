Implementá SolidInvoice con una instalación de un clic.
Aplicación de facturación de código abierto basada en Symfony para freelancers y pequeñas empresas para gestionar clientes, presupuestos y pagos.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con SolidInvoice
SolidInvoice es una aplicación de facturación de código abierto construida sobre el framework Symfony, diseñada para freelancers, consultores y pequeñas empresas que necesitan una herramienta de facturación limpia y enfocada, sin tarifas mensuales de SaaS. Cubre todo el flujo de trabajo desde el presupuesto hasta el cobro: gestioná clientes y contactos, enviá presupuestos que se convierten en facturas, hacé un seguimiento de los pagos y configurá impuestos y monedas para que coincidan con tu jurisdicción.
Alojar SolidInvoice en tu propio VPS mantiene los registros de clientes, el historial de facturas y los datos de pago en una infraestructura que vos controlás, sin precios por usuario, sin tarifas por factura y sin acceso de terceros a información financiera sensible. Un asistente de primera ejecución te guía a través de la configuración de la base de datos y la creación de la cuenta de administrador inicial, y el servicio MySQL incluido almacena todos los datos transaccionales detrás de HTTPS gestionado por Traefik desde el primer despliegue.
Funciones principales de SolidInvoice
Presupuestos y facturas
Emití presupuestos profesionales que se convierten en facturas con un solo clic, eliminando la carga de datos duplicados en todo el flujo de trabajo de ventas a facturación.
Gestión de clientes
Registrá clientes, contactos y saldos de crédito en un directorio central con historial de facturas por cliente y saldos pendientes.
Facturas periódicas
Programar facturas recurrentes para clientes con abono y facturación por suscripción, con generación automática en el ciclo que definas.
Seguimiento de pagos
Registrá pagos parciales y totales contra facturas, con soporte integrado para pasarelas de pago conectables como Stripe y PayPal.
Multimoneda e impuestos
Facturá a clientes internacionales en su moneda local y configurá múltiples tasas impositivas para manejar el IVA, el GST y las estructuras impositivas regionales.
Creado con Symfony
Impulsado por el maduro framework PHP Symfony, que proporciona una base estable y extensible con un historial de mantenimiento a largo plazo.
¿Por qué ejecutar SolidInvoice en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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