Mitra es una plataforma de microblogging federada de código abierto escrita en Rust que se conecta al Fediverso más amplio a través del protocolo ActivityPub. Con un consumo de memoria inferior a 50 MB, funciona cómodamente en los planes de VPS más pequeños mientras interactúa con Mastodon, Pleroma, Misskey y otras redes federadas. Como Mitra implementa la API de Mastodon, todos los clientes populares de Mastodon funcionan de inmediato.

Alojar Mitra en tu propio VPS mantiene tu grafo social, publicaciones y datos de suscriptores completamente bajo tu control — sin feeds algorítmicos, sin publicidad y sin plataformas de terceros que decidan las reglas. Vos establecés la política de registro, el enfoque de moderación y el alcance de la federación para tu comunidad.