Implementá Mitra con instalación de 1 clic.
Red social federada liviana basada en Rust con compatibilidad total con la API de Mastodon y un consumo de memoria mínimo.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Mitra
Mitra es una plataforma de microblogging federada de código abierto escrita en Rust que se conecta al Fediverso más amplio a través del protocolo ActivityPub. Con un consumo de memoria inferior a 50 MB, funciona cómodamente en los planes de VPS más pequeños mientras interactúa con Mastodon, Pleroma, Misskey y otras redes federadas. Como Mitra implementa la API de Mastodon, todos los clientes populares de Mastodon funcionan de inmediato.
Alojar Mitra en tu propio VPS mantiene tu grafo social, publicaciones y datos de suscriptores completamente bajo tu control — sin feeds algorítmicos, sin publicidad y sin plataformas de terceros que decidan las reglas. Vos establecés la política de registro, el enfoque de moderación y el alcance de la federación para tu comunidad.
Funciones principales de Mitra
Bajo consumo de memoria
Funciona con menos de 50 MB de RAM, lo que lo convierte en el servidor social federado más liviano disponible e ideal para implementaciones de VPS pequeños.
Compatible con la API de Mastodon
Funciona con prácticamente todas las aplicaciones cliente de Mastodon existentes en web, escritorio, Android e iOS sin modificaciones.
Federación ActivityPub
Se conecta a miles de instancias de fediverso para que los usuarios puedan seguir cuentas en Mastodon, Pleroma, Misskey y otras plataformas.
Suscripciones integradas
Suscripciones nativas de contenido pago liquidadas en Monero permiten a los creadores monetizar su trabajo sin procesadores de pago de terceros.
Migración de cuenta
Los usuarios pueden mover su identidad y seguidores a otro servidor, evitando la dependencia de una única instancia.
Soporte de Tor e I2P
Se federa a través de Tor e I2P de fábrica para comunidades centradas en la privacidad e instancias con enrutamiento cebolla.
¿Por qué ejecutar Mitra en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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