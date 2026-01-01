Hasta un 69% de descuento en Juxtapose

Deploy Juxtapose in one click installation.

Self-hosted notification router that forwards webhook events from dev tools to Slack, Google Chat, and more.

LanzÃ¡ tu aplicaciÃ³n al instante
Backups automÃ¡ticos semanales gratis
VPS gestionado por IA
ARS12.099/mes
Elegir plan
30 dÃ­as de garantÃ­a de devoluciÃ³n
Deploy Juxtapose in one click installation.

ElegÃ­ un plan VPS para Juxtapose

66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 aÃ±os. CancelÃ¡ cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 aÃ±os. CancelÃ¡ cuando quieras.
2 nÃºcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 aÃ±os. CancelÃ¡ cuando quieras.
4 nÃºcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 aÃ±os. CancelÃ¡ cuando quieras.
8 nÃºcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 aÃ±os. CancelÃ¡ cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 aÃ±os. CancelÃ¡ cuando quieras.
2 nÃºcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 aÃ±os. CancelÃ¡ cuando quieras.
4 nÃºcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 aÃ±os. CancelÃ¡ cuando quieras.
8 nÃºcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitÃ¡s y mÃ¡s

Docker manager
Acceso rÃ¡pido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
Docker manager
Acceso rÃ¡pido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

PodÃ©s pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Lo que podÃ©s crear con Juxtapose

Juxtapose is a self-hosted notification routing service that receives webhook events from development and operations tools â€” Jira, Bitbucket, Docker Hub, Jenkins, Zendesk, and Gerrit â€” and delivers formatted alerts to your preferred messaging platform. A Liquid-based template engine lets each user customize notification content and apply filtering rules, so teams only receive the alerts that matter to them.

Self-hosting Juxtapose on your own VPS keeps potentially sensitive notification payloads â€” commit messages, ticket details, build logs â€” entirely within your infrastructure. There are no per-notification fees, no rate limits, and no dependency on third-party routing services that may change pricing or discontinue support for your tools.

Empezar
Lo que podÃ©s crear con {name}

Funciones principales de Juxtapose

Webhook Ingestion

Receive events from Jira, Bitbucket, Docker Hub, Jenkins, Zendesk, and Gerrit with pre-built parsers for each service.

Multi-Platform Delivery

Route notifications to Slack, Google Chat, Jabber/XMPP, and Pushover, reaching teams wherever they communicate.

Liquid Template Engine

Customize notification messages with Liquid templates and built-in modifiers, shaping exactly what information each alert contains.

Per-User Filtering Rules

Each user defines their own filtering rules based on incoming data fields, eliminating alert fatigue from irrelevant project activity.

LDAP Authentication

Integrate with existing LDAP directories for centralized user management and single sign-on across enterprise environments.

Â¿Por quÃ© ejecutar Juxtapose en Hostinger?

PublicaciÃ³n en 1 clic

Tu aplicaciÃ³n lista para usar al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciÃ³n manual ni pasos complejos.

PublicaciÃ³n en 1 clic

Seguridad confiable

ProtegÃ© tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

EjecutÃ¡ y gestionÃ¡ mÃºltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualizaciÃ³n y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

PublicaciÃ³n en 1 clic

Tu aplicaciÃ³n lista para usar al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciÃ³n manual ni pasos complejos.

PublicaciÃ³n en 1 clic

Seguridad confiable

ProtegÃ© tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

EjecutÃ¡ y gestionÃ¡ mÃºltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualizaciÃ³n y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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Lanzamiento local, crecimiento global

ElegÃ­ la ubicaciÃ³n de servidor mÃ¡s cercana a tu audiencia y optimizÃ¡ la velocidad de carga. Tenemos data centers en AmÃ©rica del Norte, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
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Probalo sin miedo: tenemos 30 dÃ­as de garantÃ­a de devoluciÃ³n. ConsultÃ¡ nuestra polÃ­tica de reembolsos para mÃ¡s informaciÃ³n.

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