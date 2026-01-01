Deploy Juxtapose in one click installation.
Self-hosted notification router that forwards webhook events from dev tools to Slack, Google Chat, and more.
ElegÃ un plan VPS para Juxtapose
Todos los planes incluyen todo lo que necesitÃ¡s y mÃ¡s
Lo que podÃ©s crear con Juxtapose
Juxtapose is a self-hosted notification routing service that receives webhook events from development and operations tools â€” Jira, Bitbucket, Docker Hub, Jenkins, Zendesk, and Gerrit â€” and delivers formatted alerts to your preferred messaging platform. A Liquid-based template engine lets each user customize notification content and apply filtering rules, so teams only receive the alerts that matter to them.
Self-hosting Juxtapose on your own VPS keeps potentially sensitive notification payloads â€” commit messages, ticket details, build logs â€” entirely within your infrastructure. There are no per-notification fees, no rate limits, and no dependency on third-party routing services that may change pricing or discontinue support for your tools.
Funciones principales de Juxtapose
Webhook Ingestion
Receive events from Jira, Bitbucket, Docker Hub, Jenkins, Zendesk, and Gerrit with pre-built parsers for each service.
Multi-Platform Delivery
Route notifications to Slack, Google Chat, Jabber/XMPP, and Pushover, reaching teams wherever they communicate.
Liquid Template Engine
Customize notification messages with Liquid templates and built-in modifiers, shaping exactly what information each alert contains.
Per-User Filtering Rules
Each user defines their own filtering rules based on incoming data fields, eliminating alert fatigue from irrelevant project activity.
LDAP Authentication
Integrate with existing LDAP directories for centralized user management and single sign-on across enterprise environments.
Â¿Por quÃ© ejecutar Juxtapose en Hostinger?
PublicaciÃ³n en 1 clic
Tu aplicaciÃ³n lista para usar al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciÃ³n manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
ProtegÃ© tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
EjecutÃ¡ y gestionÃ¡ mÃºltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualizaciÃ³n y monitoreo simplificado para tus proyectos.
PublicaciÃ³n en 1 clic
Tu aplicaciÃ³n lista para usar al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciÃ³n manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
ProtegÃ© tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
EjecutÃ¡ y gestionÃ¡ mÃºltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualizaciÃ³n y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy sÃºper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesitÃ© ayuda, el soporte tÃ©cnico fue rÃ¡pido, claro y muy Ãºtil.
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