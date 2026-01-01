Implementá Bookshelf en un clic.
Renacimiento comunitario activo de Readarr para automatizar la gestión de bibliotecas de ebooks y audiolibros.
Elegí un plan VPS para Bookshelf
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Bookshelf
Bookshelf es el sucesor de Readarr, mantenido por la comunidad, y está construido sobre el mismo framework "arr" que potencia Sonarr y Radarr. Monitorea a tus autores favoritos, rastrea nuevos lanzamientos y descarga y organiza libros automáticamente a través de tus clientes de descarga existentes — incluyendo qBittorrent, Transmission, SABnzbd y NZBGet — antes de archivarlos en tu biblioteca de Calibre o Calibre-Web con metadatos limpios.
Alojar Bookshelf en un VPS mantiene el servicio funcionando 24/7 para que los lanzamientos se capturen en el momento en que aparecen, sin depender de que una máquina doméstica esté en línea. Los volúmenes persistentes conservan tus listas de autores, perfiles de calidad e historial de descargas a través de las actualizaciones del contenedor.
Funciones principales de Bookshelf
Seguimiento de autores automatizado
Monitoreá bibliografías y series completas de autores para que cada nuevo lanzamiento se ponga en cola para descargar automáticamente sin búsquedas manuales.
Compatibilidad con eBooks multiformato
Maneja formatos EPUB, MOBI, AZW3, PDF y audiolibros, incluyendo M4B, dándote una sola herramienta para toda tu biblioteca digital.
Descargar Integración de Cliente
Se conecta a qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd y NZBGet para que los libros lleguen a tu biblioteca a través del cliente que ya uses.
Sincronización de la biblioteca de Calibre
Se integra directamente con Calibre y Calibre-Web para importar nuevas adquisiciones con metadatos y nombres de carpetas consistentes de forma automática.
Gestión de Perfiles de Calidad
Definí formatos preferidos y opciones de respaldo por perfil, asegurando que las descargas cumplan con tus estándares de calidad sin intervención manual.
¿Por qué ejecutar Bookshelf en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
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