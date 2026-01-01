Implementá Thumbor con instalación en un clic.
Servidor de imágenes inteligente de código abierto que recorta, redimensiona y filtra imágenes a demanda mediante solicitudes simples basadas en URL.
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Lo que podés crear con Thumbor
Thumbor es un servidor inteligente de procesamiento de imágenes basado en Python que maneja el redimensionamiento, recorte y filtrado a través de parámetros de URL; no se necesitan cambios en el código de la aplicación para integrarlo. Lo que diferencia a Thumbor de los redimensionadores de imágenes genéricos es su recorte inteligente impulsado por IA: detecta automáticamente rostros y características importantes en una imagen antes de recortar, asegurando que el sujeto nunca sea cortado accidentalmente.
Utilizado en producción por Wikipedia, Globo.com, Forbes y Vox Media para servir miles de millones de imágenes, Thumbor está probado a gran escala. No requiere dependencias externas para su funcionamiento básico. El autoalojamiento reemplaza las tarifas de SaaS por transformación con un costo fijo de VPS y mantiene su pipeline de medios completamente dentro de su propia infraestructura.
Funciones principales de Thumbor
Detección inteligente de caras
La detección de rostros y características incorporada asegura que la parte más importante de una imagen permanezca centrada al recortar a diferentes relaciones de aspecto.
Procesamiento basado en URL
Redimensioná, recortá, filtrá y convertí imágenes creando una URL — no se requiere SDK, funciona con cualquier lenguaje o framework.
Selección automática de formato
Serví automáticamente WebP a los navegadores que lo soporten, con un fallback JPEG o PNG, reduciendo el ancho de banda sin trabajo adicional.
Sistema de filtrado extensible
Aplicá brillo, contraste, marcas de agua, esquinas redondeadas y desenfoque a través de parámetros de URL o plugins de filtro de Python personalizados.
Caché de resultados
Los resultados procesados se almacenan en caché para evitar reprocesar solicitudes idénticas, reduciendo significativamente la carga de la CPU en volúmenes de tráfico altos.
¿Por qué ejecutar Thumbor en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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