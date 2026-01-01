Implementá Dograh con instalación en un clic.
Plataforma open source sin código para construir y desplegar agentes de voz con IA en minutos, con soporte para más de 30 idiomas.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Dograh
Dograh es una plataforma sin código, gratuita y de código abierto que te permite crear y desplegar agentes de voz con IA sin escribir una sola línea de código. Su interfaz intuitiva de arrastrar y soltar te permite pasar de la idea a un agente de voz en vivo y listo para usar en menos de diez minutos, con soporte para más de 30 idiomas, análisis en tiempo real y enrutamiento inteligente de llamadas integrado desde el principio.
Autoalojar Dograh en tu VPS mantiene todos los datos de conversación, grabaciones e interacciones con clientes en tu propia infraestructura, lo cual es crítico para el cumplimiento del GDPR y para industrias con requisitos estrictos de residencia de datos. Los componentes incluidos de PostgreSQL, Redis y MinIO ofrecen el rendimiento de almacenamiento y caché que demandan las interacciones de voz de baja latencia.
Funciones principales de Dograh
Creador de agentes sin código
Los flujos de trabajo de arrastrar y soltar permiten a los usuarios no técnicos diseñar flujos completos de conversación por voz sin escribir código.
Soporte para más de 30 idiomas
La síntesis y el reconocimiento de voz multilingües nativos permiten interacciones con los clientes en el idioma que sus usuarios prefieran.
Enrutamiento inteligente de llamadas
Las consultas complejas se escalan automáticamente a agentes humanos, manteniendo a la IA gestionando las solicitudes rutinarias de manera eficiente.
Análisis en tiempo real
Los paneles de control en tiempo real muestran métricas de conversación, tasas de finalización y el rendimiento de los agentes para que puedas optimizar continuamente.
Arquitectura con la privacidad primero
Todos los datos de conversación permanecen en tu infraestructura, lo que facilita el cumplimiento de los requisitos de GDPR y de la industria.
¿Por qué ejecutar Dograh en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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