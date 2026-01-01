LF Edge eKuiper es un proyecto de Linux Foundation Edge que lleva el procesamiento de flujos en tiempo real y el análisis basado en reglas a dispositivos de borde con recursos limitados. Con un tamaño reducido de aproximadamente 10 MB, ingiere datos de brokers MQTT, puntos finales HTTP, Kafka, fuentes de archivos y docenas de otros protocolos, y luego los transforma sobre la marcha utilizando una sintaxis SQL familiar o un editor de reglas visual de arrastrar y soltar.

Alojar eKuiper en tu propio VPS pone toda la cadena de análisis de IoT bajo tu control: los datos de los sensores, las reglas de negocio y la inferencia de aprendizaje automático permanecen en la infraestructura que posees, sin tarifas de nube por mensaje y sin dependencia ascendente. Esta plantilla agrupa el motor eKuiper con la interfaz de usuario de gestión oficial basada en web para la creación visual de flujos y reglas.