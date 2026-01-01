Implementá eKuiper con una instalación en un clic.
Motor SQL y de reglas liviano para análisis de flujos en tiempo real de datos de IoT en el borde.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con eKuiper
LF Edge eKuiper es un proyecto de Linux Foundation Edge que lleva el procesamiento de flujos en tiempo real y el análisis basado en reglas a dispositivos de borde con recursos limitados. Con un tamaño reducido de aproximadamente 10 MB, ingiere datos de brokers MQTT, puntos finales HTTP, Kafka, fuentes de archivos y docenas de otros protocolos, y luego los transforma sobre la marcha utilizando una sintaxis SQL familiar o un editor de reglas visual de arrastrar y soltar.
Alojar eKuiper en tu propio VPS pone toda la cadena de análisis de IoT bajo tu control: los datos de los sensores, las reglas de negocio y la inferencia de aprendizaje automático permanecen en la infraestructura que posees, sin tarifas de nube por mensaje y sin dependencia ascendente. Esta plantilla agrupa el motor eKuiper con la interfaz de usuario de gestión oficial basada en web para la creación visual de flujos y reglas.
Funciones principales de eKuiper
Procesamiento de streams SQL
Filtrar, agrupar, unir y transformar flujos de IoT en tiempo real usando sintaxis ANSI SQL en lugar de escribir código Go o Java personalizado.
Gestor de reglas visual
La consola web integrada te permite crear flujos, reglas y pipelines de datos a través de un editor gráfico de arrastrar y soltar sin tocar archivos de configuración.
MQTT y Kafka nativo
Conectores de primera clase para MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis e InfluxDB hacen que la conexión de sensores industriales y brokers de mensajes sea sencilla.
Inferencia de ML en el borde
Incrustar modelos de TensorFlow Lite y ONNX directamente dentro de consultas SQL para ejecutar detección de anomalías y clasificación en datos de sensores en tiempo real.
Huella mínima en el borde
El motor funciona con aproximadamente 10MB de memoria, por lo que se implementa cómodamente en planes de VPS ligeros junto con otras aplicaciones.
Extensibilidad de plugins
Extienda eKuiper con plugins personalizados de Go, Python o portables para agregar fuentes, sumideros y funciones SQL propietarias adaptadas a su carga de trabajo.
¿Por qué ejecutar eKuiper en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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