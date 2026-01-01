Implementá Casibase con instalación en un clic.
Base de conocimiento de IA de código abierto y plataforma de chat impulsada por LLM para construir asistentes específicos de dominio.
Elegí un plan VPS para Casibase
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Casibase
Casibase es una plataforma de gestión del conocimiento y chatbot de IA de código abierto que permite a las organizaciones crear asistentes específicos de dominio respaldados por datos empresariales reales. Combina la ingesta de documentos basada en embeddings con soporte para múltiples modelos de lenguaje grandes —incluyendo ChatGPT, Claude, Llama 3 y DeepSeek— para que los equipos puedan consultar su propia base de conocimientos a través de una interfaz de chat en lenguaje natural sin enviar documentos sin procesar a servicios de terceros.
Alojar Casibase en tu propio VPS mantiene los documentos propietarios, el historial de conversaciones y las claves de API del modelo completamente en la infraestructura que vos controlás. La pila incluye MySQL para la persistencia y se integra con Casdoor para una autenticación de nivel empresarial que incluye GitHub, Google y proveedores de OAuth personalizados.
Funciones principales de Casibase
Soporte para LLM multimodelo
Conectate a los modelos de ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 y HuggingFace para que puedas cambiar o comparar proveedores sin tener que volver a cargar tu base de conocimientos.
Recuperación basada en embeddings
Los documentos se dividen en fragmentos y se incrustan al momento de la ingesta, lo que permite una búsqueda semántica que muestra pasajes contextualmente relevantes en lugar de coincidencias por palabra clave.
Autenticación empresarial
La integración de Casdoor proporciona inicio de sesión único con GitHub, Google y proveedores OAuth empresariales, con controles de permisos detallados en todos los almacenes de conocimiento.
Interfaz multilenguaje
La interfaz de usuario web viene con soporte para 12 idiomas, lo que la hace accesible para equipos distribuidos globalmente sin trabajo de localización adicional.
Acceso remoto a activos
El soporte integrado para los protocolos RDP, VNC y SSH te permite adjuntar infraestructura remota como activos de conocimiento junto con documentos e historial de chat.
¿Por qué ejecutar Casibase en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
9router
Proxy de enrutamiento de API de IA con optimización de tokens para más de 40 proveedores de LLM