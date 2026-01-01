Casibase es una plataforma de gestión del conocimiento y chatbot de IA de código abierto que permite a las organizaciones crear asistentes específicos de dominio respaldados por datos empresariales reales. Combina la ingesta de documentos basada en embeddings con soporte para múltiples modelos de lenguaje grandes —incluyendo ChatGPT, Claude, Llama 3 y DeepSeek— para que los equipos puedan consultar su propia base de conocimientos a través de una interfaz de chat en lenguaje natural sin enviar documentos sin procesar a servicios de terceros.

Alojar Casibase en tu propio VPS mantiene los documentos propietarios, el historial de conversaciones y las claves de API del modelo completamente en la infraestructura que vos controlás. La pila incluye MySQL para la persistencia y se integra con Casdoor para una autenticación de nivel empresarial que incluye GitHub, Google y proveedores de OAuth personalizados.