Implementá OpnForm en 1 clic.
Constructor de formularios de código abierto para crear formularios hermosos e incrustables con lógica, notificaciones y análisis.
Elegí un plan VPS para OpnForm
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con OpnForm
OpnForm es una alternativa de código abierto a Typeform y Google Forms, diseñada para equipos que quieren tener control total sobre los datos de sus formularios y el proceso de envío. Ofrece un editor de formularios de arrastrar y soltar con lógica condicional, formularios de varias páginas, carga de archivos y una amplia gama de tipos de campo — todo sin tarifas por respuesta ni que los datos salgan de tu infraestructura.
Alojar OpnForm por tu cuenta te da respuestas ilimitadas, branding personalizado y la capacidad de conectar los envíos de formularios directamente a tus propias bases de datos, webhooks y canales de notificación. Vos establecés las políticas de retención de datos y controlás quién tiene acceso a los datos de envío, lo que lo hace adecuado para industrias reguladas y equipos preocupados por la privacidad.
Funciones principales de OpnForm
Creador de arrastrar y soltar
Construí formularios visualmente con más de 20 tipos de campos, incluyendo cargas de archivos, firmas, escalas de calificación y grillas matriciales.
Lógica condicional
Mostrar u ocultar campos según respuestas anteriores para guiar a los encuestados solo a través de preguntas relevantes.
Webhook y notificaciones
Activá webhooks y notificaciones por email con cada envío para que tu equipo esté alertado y tus sistemas se mantengan sincronizados.
Incrustable en cualquier lugar
Incrustá formularios como un popup, un slider o un widget en línea en cualquier sitio web sin redirigir a los visitantes fuera de tu página.
Gestión de respuestas
Visualizá, filtrá y exportá todos los envíos de formularios desde un panel de control integrado con búsqueda a nivel de columna y exportación a CSV.
¿Por qué ejecutar OpnForm en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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