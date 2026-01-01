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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

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Lo que podés crear con OpnForm

OpnForm es una alternativa de código abierto a Typeform y Google Forms, diseñada para equipos que quieren tener control total sobre los datos de sus formularios y el proceso de envío. Ofrece un editor de formularios de arrastrar y soltar con lógica condicional, formularios de varias páginas, carga de archivos y una amplia gama de tipos de campo — todo sin tarifas por respuesta ni que los datos salgan de tu infraestructura.

Alojar OpnForm por tu cuenta te da respuestas ilimitadas, branding personalizado y la capacidad de conectar los envíos de formularios directamente a tus propias bases de datos, webhooks y canales de notificación. Vos establecés las políticas de retención de datos y controlás quién tiene acceso a los datos de envío, lo que lo hace adecuado para industrias reguladas y equipos preocupados por la privacidad.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de OpnForm

Creador de arrastrar y soltar

Construí formularios visualmente con más de 20 tipos de campos, incluyendo cargas de archivos, firmas, escalas de calificación y grillas matriciales.

Lógica condicional

Mostrar u ocultar campos según respuestas anteriores para guiar a los encuestados solo a través de preguntas relevantes.

Webhook y notificaciones

Activá webhooks y notificaciones por email con cada envío para que tu equipo esté alertado y tus sistemas se mantengan sincronizados.

Incrustable en cualquier lugar

Incrustá formularios como un popup, un slider o un widget en línea en cualquier sitio web sin redirigir a los visitantes fuera de tu página.

Gestión de respuestas

Visualizá, filtrá y exportá todos los envíos de formularios desde un panel de control integrado con búsqueda a nivel de columna y exportación a CSV.

¿Por qué ejecutar OpnForm en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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