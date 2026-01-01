OpnForm es una alternativa de código abierto a Typeform y Google Forms, diseñada para equipos que quieren tener control total sobre los datos de sus formularios y el proceso de envío. Ofrece un editor de formularios de arrastrar y soltar con lógica condicional, formularios de varias páginas, carga de archivos y una amplia gama de tipos de campo — todo sin tarifas por respuesta ni que los datos salgan de tu infraestructura.

Alojar OpnForm por tu cuenta te da respuestas ilimitadas, branding personalizado y la capacidad de conectar los envíos de formularios directamente a tus propias bases de datos, webhooks y canales de notificación. Vos establecés las políticas de retención de datos y controlás quién tiene acceso a los datos de envío, lo que lo hace adecuado para industrias reguladas y equipos preocupados por la privacidad.