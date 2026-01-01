Implementá Pastefy en 1 clic.
Pastebin autoalojado con resaltado de sintaxis para más de 100 lenguajes, organización por carpetas, protección con contraseña y una API REST para acceso programático.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Pastefy
Pastefy es una plataforma de pastebin autoalojada que ofrece a desarrolladores y equipos una alternativa privada y con muchas funciones a los servicios públicos para compartir código. Con resaltado de sintaxis para más de 100 lenguajes de programación, organización por carpetas para colecciones de fragmentos, pastes protegidos con contraseña y vencimiento configurable, cubre todos los escenarios para compartir código sin enviar contenido sensible a servidores de terceros. Una API REST permite la creación programática de fragmentos desde pipelines de CI, editores y scripts de automatización.
Alojar Pastefy en tu propio VPS mantiene las claves de API, credenciales de base de datos, configuraciones internas y lógica propietaria completamente dentro de tu infraestructura. Eliminás los límites de tamaño y de tasa de los servicios públicos de pastebin y obtenés la capacidad de aplicar políticas de retención de datos personalizadas que satisfacen los requisitos de seguridad y cumplimiento de tu organización.
Funciones principales de Pastefy
Resaltado de sintaxis
Soporta más de 100 lenguajes de programación y marcado con resaltado preciso, lo que hace que el código complejo sea legible durante revisiones, sesiones de depuración y programación en pareja.
Textos protegidos con contraseña
Bloquee fragmentos sensibles con una contraseña para que solo los destinatarios autorizados puedan ver credenciales, archivos de configuración o código propietario compartido durante la resolución de problemas.
Organización de Carpetas
Agrupá fragmentos relacionados en carpetas y mantené colecciones curadas de plantillas reutilizables, ejemplos de configuración e implementaciones de referencia.
Vencimiento de la publicación
Establecé tiempos de expiración para que la información de depuración sensible, los tokens temporales y los registros de incidentes se eliminen automáticamente sin necesidad de una limpieza manual.
Acceso a la API REST
Creá y recuperá pastes programáticamente desde pipelines de CI/CD, plugins de editor y scripts de automatización con una API REST sencilla.
¿Por qué ejecutar Pastefy en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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