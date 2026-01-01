Pastefy es una plataforma de pastebin autoalojada que ofrece a desarrolladores y equipos una alternativa privada y con muchas funciones a los servicios públicos para compartir código. Con resaltado de sintaxis para más de 100 lenguajes de programación, organización por carpetas para colecciones de fragmentos, pastes protegidos con contraseña y vencimiento configurable, cubre todos los escenarios para compartir código sin enviar contenido sensible a servidores de terceros. Una API REST permite la creación programática de fragmentos desde pipelines de CI, editores y scripts de automatización.

Alojar Pastefy en tu propio VPS mantiene las claves de API, credenciales de base de datos, configuraciones internas y lógica propietaria completamente dentro de tu infraestructura. Eliminás los límites de tamaño y de tasa de los servicios públicos de pastebin y obtenés la capacidad de aplicar políticas de retención de datos personalizadas que satisfacen los requisitos de seguridad y cumplimiento de tu organización.