drawDB es un editor de diagramas de entidad-relación de bases de datos gratuito y de código abierto que se ejecuta completamente en el navegador. Permite a desarrolladores y administradores de bases de datos diseñar, visualizar y documentar esquemas de bases de datos relacionales a través de un lienzo de arrastrar y soltar — y luego exportar el diseño terminado como sentencias SQL DDL listas para ejecutar en MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB o SQL Server.

Alojar drawDB por tu cuenta le da a tu equipo una herramienta interna compartida para el diseño de bases de datos sin enviar detalles del esquema a servicios en la nube de terceros. Dado que la aplicación es puramente frontend, sin dependencia de backend o base de datos, se despliega como un único contenedor ligero y permanece activa independientemente de la disponibilidad de servicios externos.