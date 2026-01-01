Implementá drawDB en un clic.
Editor de diagramas de bases de datos gratuito y de código abierto, basado en navegador, para diseñar y documentar visualmente esquemas de bases de datos relacionales.
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Lo que podés crear con drawDB
drawDB es un editor de diagramas de entidad-relación de bases de datos gratuito y de código abierto que se ejecuta completamente en el navegador. Permite a desarrolladores y administradores de bases de datos diseñar, visualizar y documentar esquemas de bases de datos relacionales a través de un lienzo de arrastrar y soltar — y luego exportar el diseño terminado como sentencias SQL DDL listas para ejecutar en MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB o SQL Server.
Alojar drawDB por tu cuenta le da a tu equipo una herramienta interna compartida para el diseño de bases de datos sin enviar detalles del esquema a servicios en la nube de terceros. Dado que la aplicación es puramente frontend, sin dependencia de backend o base de datos, se despliega como un único contenedor ligero y permanece activa independientemente de la disponibilidad de servicios externos.
Funciones principales de drawDB
Diseño de Esquema Visual
Arrastrá y soltá tablas, definí columnas y tipos de datos, y dibujá relaciones en un lienzo sin escribir SQL manualmente.
Exportación e importación de SQL
Generá DDL listo para usar para MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB y SQL Server, o importá SQL existente para visualizarlo al instante.
No se requiere Backend
Funciona como un único contenedor Nginx sin base de datos ni dependencias del lado del servidor — los diagramas se almacenan en el navegador usando IndexedDB.
Personalización del Diagrama
Personalizá los colores de las tablas, agregá notas y áreas para agrupar tablas relacionadas, y controlá el diseño del lienzo para que coincida con tu forma de pensar tu esquema.
Exportar a Múltiples Formatos
Export diagrams as PNG, JSON, or SQL so you can embed them in documentation, share with teammates, or version-control your schema design.
¿Por qué ejecutar drawDB en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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