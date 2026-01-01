Implementá Plex en un clic.
El servidor multimedia autoalojado más popular del mundo para hacer streaming de películas, series de TV, música y fotos a cualquier dispositivo.
Elegí un plan VPS para Plex
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Plex
Plex transforma tu colección personal de medios en un servicio de streaming pulido que compite con Netflix o Spotify. Automáticamente busca carátulas, descripciones, detalles del elenco y calificaciones para tus películas, series de TV y música, convirtiendo archivos sin procesar en una biblioteca bellamente organizada y accesible desde cualquier dispositivo o ubicación.
Alojar Plex por tu cuenta en tu propio VPS te brinda disponibilidad 24/7 sin depender del tiempo de actividad de tu internet hogareño, una CPU dedicada para una transcodificación fluida de múltiples transmisiones simultáneas y un ancho de banda de subida de nivel empresarial para que el acceso remoto nunca se congele, incluso con contenido 4K.
Funciones principales de Plex
Soporte Universal de Dispositivos
Las aplicaciones nativas para iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, televisores inteligentes, consolas de videojuegos y navegadores web aseguran que tu biblioteca sea accesible desde cada pantalla que tengas.
Metadatos automáticos
Plex obtiene automáticamente carátulas, calificaciones, información del elenco y descripciones de TMDb, TVDb y MusicBrainz, transformando archivos sin procesar en una colección catalogada profesionalmente.
Transcodificación de Hardware
La aceleración Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC y AMD AMF convierte video en tiempo real para que cualquier dispositivo pueda reproducir cualquier formato sin almacenamiento en búfer ni pérdida de calidad.
TV en vivo y DVR
Emparejá Plex con un sintonizador compatible para grabar transmisiones de aire, creando un DVR personal que reemplaza el cable con canales locales gratuitos y visualización con cambio de horario.
Cuentas de usuario gestionadas
Creá perfiles separados para cada miembro de la familia con historial de visualización individual, controles parentales y filtros de clasificación de contenido — todo administrado desde un único panel de administración.
¿Por qué ejecutar Plex en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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