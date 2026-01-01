Plex transforma tu colección personal de medios en un servicio de streaming pulido que compite con Netflix o Spotify. Automáticamente busca carátulas, descripciones, detalles del elenco y calificaciones para tus películas, series de TV y música, convirtiendo archivos sin procesar en una biblioteca bellamente organizada y accesible desde cualquier dispositivo o ubicación.

Alojar Plex por tu cuenta en tu propio VPS te brinda disponibilidad 24/7 sin depender del tiempo de actividad de tu internet hogareño, una CPU dedicada para una transcodificación fluida de múltiples transmisiones simultáneas y un ancho de banda de subida de nivel empresarial para que el acceso remoto nunca se congele, incluso con contenido 4K.