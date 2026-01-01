Implementar DocuSeal con instalación de un clic.
Plataforma de firma electrónica de código abierto gratuita para crear, enviar y gestionar flujos de trabajo de firma de documentos.
Elegí un plan VPS para DocuSeal
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con DocuSeal
DocuSeal es una plataforma de firma electrónica de documentos gratuita y de código abierto que ofrece las funcionalidades principales de servicios comerciales como DocuSign y PandaDoc —ubicación de campos mediante arrastrar y soltar, múltiples tipos de firma, recordatorios automáticos y registros de auditoría completos— sin costos de suscripción ni tarifas por documento.
Alojar DocuSeal en tu propio VPS significa que tus contratos, acuerdos y documentos firmados se almacenan completamente en tu propia infraestructura. Los documentos comerciales sensibles nunca pasan por una plataforma de terceros, lo que simplifica el cumplimiento con el RGPD y otros requisitos de protección de datos, mientras te brinda almacenamiento ilimitado de documentos y capacidad de procesamiento.
Funciones principales de DocuSeal
Creador de formularios de arrastrar y soltar
Colocá campos de firma, iniciales, fechas y campos de formulario personalizados en cualquier parte de un PDF usando un editor visual — sin necesidad de código.
Múltiples tipos de firma
Los firmantes pueden dibujar, escribir o cargar su firma, adaptándose a las preferencias personales en cualquier dispositivo.
Envío masivo
Enviá el mismo documento a cientos de firmantes a la vez, haciendo que la distribución masiva de contratos sea rápida y manejable.
Recordatorios automáticos
Las notificaciones de firmas pendientes se envían automáticamente, reduciendo el seguimiento manual necesario para cerrar documentos a tiempo.
Plantillas de documentos
Guardá diseños de documentos reutilizables para que los flujos de trabajo recurrentes, como los acuerdos de confidencialidad (NDA) o los formularios de incorporación, se puedan iniciar en segundos.
¿Por qué ejecutar DocuSeal en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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