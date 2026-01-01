Implementá MetaTrader 5 con instalación en un clic.
Ejecutá MetaTrader 5 en un navegador a través de KasmVNC para operar 24/7 con forex y CFD sin necesidad de una máquina Windows dedicada.
Elegí un plan VPS para MetaTrader 5
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.
Podés pagar en hasta 12 cuotas
Lo que podés crear con MetaTrader 5
MetaTrader 5 es la plataforma de trading minorista más popular del mundo para forex, acciones, futuros, CFDs y criptomonedas, utilizada por millones de traders y respaldada por cientos de brokers en todo el mundo. Esta plantilla ejecuta la versión completa de Windows de MetaTrader 5 dentro de un contenedor Wine-on-Linux, expuesta a través de KasmVNC para que puedas acceder a ella desde cualquier navegador sin instalar el cliente de escritorio localmente.
Alojar MT5 en tu propio VPS les brinda a los traders un terminal de trading en línea 24/7 que ejecuta Asesores Expertos (EAs) y suscripciones de copy-trading sin necesidad de mantener una computadora de escritorio encendida. El frontend KasmVNC basado en navegador te permite iniciar sesión desde cualquier lugar — computadora de escritorio, tablet o teléfono — sin instalar el cliente propietario de MT5 en cada dispositivo.
Funciones principales de MetaTrader 5
EAs siempre activos
Ejecutá Asesores Expertos y suscripciones de copy-trading 24/7 sin tener una computadora de escritorio encendida — tu VPS maneja automáticamente los eventos del mercado durante la noche y los fines de semana.
Acceso al navegador
Conectate a tu terminal MT5 desde cualquier dispositivo con un navegador moderno a través de KasmVNC — computadora de escritorio, tablet o teléfono — no se necesita instalación de Windows.
Conectá cualquier bróker
Usá cualquier bróker de MetaTrader 5 — cientos de ellos soportan MT5, incluyendo IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM y muchos otros en todo el mundo.
Gráficos e indicadores
Gráficos completos de MT5 con indicadores técnicos, profundidad de mercado, análisis de múltiples marcos temporales y scripts de indicadores personalizados a través de MQL5.
Trading algorítmico
MQL5 IDE dentro de la terminal para escribir Asesores Expertos, indicadores personalizados y scripts — además de la integración opcional de Python RPyC para automatización externa.
Configuración persistente
Tu perfil de terminal, plantillas, EAs, indicadores y credenciales de cuenta persisten a través de los reinicios del contenedor mediante un volumen de configuración dedicado.
¿Por qué ejecutar MetaTrader 5 en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Ubicación de servidor recomendada:
Verificando...
Lanzamiento local, crecimiento global
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
30 días de garantía de devolución
Probalo sin miedo: tenemos 30 días de garantía de devolución. Consultá nuestra política de reembolsos para más información.
Explorá más aplicaciones para implementar
Anki Sync Server Enhanced
Servidor autoalojado de sincronización de Anki con soporte multiusuario, respaldos y panel webSeleccionar
Blender
Suite de modelado, animación y renderizado 3D accesible desde el navegadorSeleccionar
CommaFeed
Lector de RSS autohospedado inspirado en Google Reader con atajos de teclado y aplicaciones móvilesSeleccionar