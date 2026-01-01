Multi-Scrobbler conecta cada lugar donde escuchás música con cada servicio que la rastrea. En lugar de depender del scrobbling integrado de cada aplicación de música —que falta por completo en Plex y Jellyfin, y está fragmentado en clientes de YouTube Music, Deezer y Subsonic—, Multi-Scrobbler centraliza cada reproducción en un solo flujo. Soporta más de 25 fuentes y reenvía las escuchas a Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito y otros destinos simultáneamente.

Alojarlo en tu propio VPS mantiene el scrobbler funcionando 24/7 junto a tus otros servicios multimedia, con URLs de devolución de llamada OAuth públicas a las que Spotify y Last.fm pueden acceder. El panel web muestra escuchas en vivo, estadísticas por fuente y registros detallados sin exponer tu historial de escuchas a un SaaS de terceros.