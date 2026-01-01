Implementar Multi-Scrobbler con instalación en un clic.
Hub de scrobbling autoalojado que registra las reproducciones de música de Plex, Jellyfin, Spotify y más a Last.fm, ListenBrainz o Maloja.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Multi-Scrobbler
Multi-Scrobbler conecta cada lugar donde escuchás música con cada servicio que la rastrea. En lugar de depender del scrobbling integrado de cada aplicación de música —que falta por completo en Plex y Jellyfin, y está fragmentado en clientes de YouTube Music, Deezer y Subsonic—, Multi-Scrobbler centraliza cada reproducción en un solo flujo. Soporta más de 25 fuentes y reenvía las escuchas a Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito y otros destinos simultáneamente.
Alojarlo en tu propio VPS mantiene el scrobbler funcionando 24/7 junto a tus otros servicios multimedia, con URLs de devolución de llamada OAuth públicas a las que Spotify y Last.fm pueden acceder. El panel web muestra escuchas en vivo, estadísticas por fuente y registros detallados sin exponer tu historial de escuchas a un SaaS de terceros.
Funciones principales de Multi-Scrobbler
Cobertura universal de la fuente
Registra reproducciones de Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, clientes de Subsonic, y más de 25 otros reproductores de música en un solo sistema.
Múltiples destinos de scrobble
Reenvía cada escucha a Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito, y otros destinos simultáneamente sin duplicación manual.
Panel de estado en vivo
La UI web muestra las canciones reproduciéndose actualmente, los scrobbles recientes y estadísticas por fuente para que puedas verificar cada conexión de un vistazo.
Deduplicación inteligente
Detecta escuchas duplicadas reportadas por múltiples fuentes que reproducen la misma canción y envía cada reproducción solo una vez a tus destinos de scrobble.
Notificaciones de webhook
Envía actualizaciones y errores de lo que se está reproduciendo a Discord, Gotify, Ntfy o Apprise para que detectes integraciones fallidas sin revisar el panel de control.
¿Por qué ejecutar Multi-Scrobbler en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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