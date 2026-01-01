openrouteservice es un motor de enrutamiento de código abierto desarrollado por HeiGIT que convierte los datos de OpenStreetMap en direcciones listas para producción, matrices de tiempo-distancia y polígonos de accesibilidad de isócronas. A diferencia de las API de mapeo comerciales, ofrece a los desarrolladores un back-end de enrutamiento gratuito y totalmente transparente con perfiles ajustados para autos, vehículos de carga pesada, bicicletas, peatones y sillas de ruedas.

Alojar openrouteservice en tu propio VPS elimina los precios por solicitud, los límites de tasa y el intercambio de datos con terceros. Vos controlás qué regiones y perfiles se cargan, mantenés las coordenadas de los clientes privadas y podés extender el motor con extractos OSM personalizados, restricciones y datos de elevación adaptados a tu aplicación.