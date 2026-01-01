Implementá openrouteservice con instalación en un clic.
Motor de enrutamiento autoalojado construido sobre datos de OpenStreetMap con direcciones, isócronas y APIs de matriz para autos, bicicletas y peatones.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con openrouteservice
openrouteservice es un motor de enrutamiento de código abierto desarrollado por HeiGIT que convierte los datos de OpenStreetMap en direcciones listas para producción, matrices de tiempo-distancia y polígonos de accesibilidad de isócronas. A diferencia de las API de mapeo comerciales, ofrece a los desarrolladores un back-end de enrutamiento gratuito y totalmente transparente con perfiles ajustados para autos, vehículos de carga pesada, bicicletas, peatones y sillas de ruedas.
Alojar openrouteservice en tu propio VPS elimina los precios por solicitud, los límites de tasa y el intercambio de datos con terceros. Vos controlás qué regiones y perfiles se cargan, mantenés las coordenadas de los clientes privadas y podés extender el motor con extractos OSM personalizados, restricciones y datos de elevación adaptados a tu aplicación.
Funciones principales de openrouteservice
API de Direcciones
Calcula rutas punto a punto y con múltiples paradas con instrucciones paso a paso, geometría y datos de elevación a través de múltiples perfiles de transporte.
Alcance por isócronas
Generar polígonos basados en tiempo o en distancia que muestren exactamente qué tan lejos puede viajar un usuario desde cualquier origen dentro de un presupuesto determinado.
Cálculos de matrices
Calcule tiempos y distancias de viaje de muchos a muchos en una sola solicitud, ideal para la optimización de logística, despacho y zonas de entrega.
Múltiples perfiles de transporte
Viene con perfiles optimizados para autos, vehículos pesados, bicicletas, peatones y sillas de ruedas, cada uno respetando las reglas y restricciones de acceso de OSM.
Con tecnología de OpenStreetMap
Cargá cualquier extracto OSM PBF de Geofabrik o de tu propia fuente para ofrecer un enrutamiento completamente autónomo para las regiones que realmente necesitás.
OpenAPI y Swagger UI
La API REST compatible con estándares, con documentación Swagger integrada, facilita la integración de enrutamiento en aplicaciones web, móviles y de backend.
¿Por qué ejecutar openrouteservice en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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