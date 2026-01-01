Implementá tinyMediaManager con instalación en 1 clic.
Gestor de medios multiplataforma para organizar películas y series de TV, obtener metadatos y generar archivos NFO para centros multimedia.
Elegí un plan VPS para tinyMediaManager
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con tinyMediaManager
tinyMediaManager es un gestor de medios autoalojado que organiza tus colecciones de películas y series de TV obteniendo metadatos completos, carátulas y calificaciones de TheMovieDB, TheTVDB y Fanart.tv. Renombra archivos según plantillas configurables, genera archivos NFO compatibles con Kodi, Emby, Jellyfin, Plex y MediaPortal, y maneja automáticamente estructuras complejas de múltiples discos y múltiples episodios.
Implementado como un entorno de escritorio gráfico accesible a través de noVNC, se ejecuta completamente en tu navegador en el puerto 4000 sin necesidad de software cliente. Alojarlo en tu propio VPS significa que toda tu biblioteca multimedia puede ser organizada y mantenida de forma remota, con todos los metadatos almacenados localmente bajo tu control.
Funciones principales de tinyMediaManager
Obtención de metadatos
Extrae metadatos enriquecidos, material gráfico, tráilers y calificaciones de TheMovieDB, TheTVDB y Fanart.tv para películas y series de TV.
Generación de archivo NFO
Crea archivos NFO en el formato esperado por Kodi, Emby, Jellyfin, Plex y MediaPortal, manteniendo tu centro multimedia siempre sincronizado.
Renombrado automático de archivos
Renombra y reorganiza tus archivos y carpetas multimedia según plantillas totalmente configurables basadas en metadatos obtenidos.
Soporte de programas de TV
Detecta y organiza estructuras de varias temporadas y varios episodios, incluyendo especiales, episodios divididos y convenciones de nombres alternativas.
Escritorio basado en navegador
Funciona como un entorno de escritorio completo accesible a través de noVNC en cualquier navegador — no se requiere cliente VNC ni instalación local.
¿Por qué ejecutar tinyMediaManager en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.