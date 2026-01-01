tinyMediaManager es un gestor de medios autoalojado que organiza tus colecciones de películas y series de TV obteniendo metadatos completos, carátulas y calificaciones de TheMovieDB, TheTVDB y Fanart.tv. Renombra archivos según plantillas configurables, genera archivos NFO compatibles con Kodi, Emby, Jellyfin, Plex y MediaPortal, y maneja automáticamente estructuras complejas de múltiples discos y múltiples episodios.

Implementado como un entorno de escritorio gráfico accesible a través de noVNC, se ejecuta completamente en tu navegador en el puerto 4000 sin necesidad de software cliente. Alojarlo en tu propio VPS significa que toda tu biblioteca multimedia puede ser organizada y mantenida de forma remota, con todos los metadatos almacenados localmente bajo tu control.