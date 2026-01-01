Implementá PieFed en un clic.
Agregador de enlaces federado estilo Reddit y plataforma de discusión con herramientas de moderación de primera clase e interoperabilidad con ActivityPub.
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Lo que podés crear con PieFed
PieFed es un agregador de enlaces federado de código abierto y una plataforma de discusión — una alternativa a Lemmy y Mbin escrita en Python con Flask. Se conecta al Fediverso más amplio a través de ActivityPub para que los usuarios de Lemmy, Mbin, Mastodon y otros servidores compatibles puedan suscribirse a las comunidades que alojás, y tus miembros puedan seguir comunidades en cualquier lugar.
PieFed se diferencia por un fuerte enfoque en la salud de la comunidad: niveles de confianza incorporados, advertencias de contenido, curación de feeds basada en temas y herramientas de moderación granulares son fundamentales para la plataforma en lugar de extensiones añadidas. El autoalojamiento en tu VPS mantiene la propiedad del contenido, la política de moderación y los datos de los miembros totalmente bajo tu control, sin manipulación algorítmica del feed ni dependencia de la plataforma.
Funciones principales de PieFed
Federación ActivityPub
Interactúa con Lemmy, Mbin, Mastodon y otros servicios de Fediverso para que tus comunidades lleguen a usuarios de toda la red sin atarlos a una sola plataforma.
Moderación de primera
Niveles de confianza, colas de reportes, advertencias de contenido y reglas por comunidad les dan a los moderadores un control preciso sobre la calidad de la discusión desde el primer día.
Feeds basados en temas
Agrupá comunidades relacionadas en temas y permití que los usuarios sigan áreas de interés completas en lugar de suscribirse a comunidades una por una.
Votación Y Respuestas En Hilo
Comentarios anidados al estilo Reddit, con un formato conocido, que incluyen votación positiva y negativa y múltiples órdenes de clasificación para organizar las discusiones.
API Integrada
La API Alpha compatible con clientes Lemmy permite a los usuarios navegar y publicar desde aplicaciones móviles y de escritorio de terceros ya existentes en el ecosistema.
Stack de Python liviano
Flask, PostgreSQL, Redis y Celery funcionan eficientemente en hardware VPS modesto, dejando margen para el crecimiento de la comunidad sin costos de infraestructura.
¿Por qué ejecutar PieFed en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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