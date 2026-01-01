Komari es una herramienta de monitoreo de servidores liviana y de código abierto, diseñada para quienes autohospedan y necesitan visibilidad en tiempo real de su infraestructura sin la complejidad de las plataformas de monitoreo empresariales. Utiliza un pequeño agente instalado en cada servidor monitoreado para recopilar métricas de CPU, memoria, disco y red, las cuales se muestran luego en un panel web limpio.

Dado que Komari es autohospedado, toda la telemetría de tus servidores permanece en tu propia infraestructura sin enviar datos a servicios de terceros. El diseño basado en SQLite significa cero dependencias de bases de datos externas, lo que lo hace rápido de implementar y sencillo de mantener, incluso para equipos pequeños y operadores individuales.