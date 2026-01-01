Implementá Komari con instalación en un clic.
Panel de monitoreo de servidores autoalojado ligero con recolección de datos basada en agentes y métricas en tiempo real.
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Lo que podés crear con Komari
Komari es una herramienta de monitoreo de servidores liviana y de código abierto, diseñada para quienes autohospedan y necesitan visibilidad en tiempo real de su infraestructura sin la complejidad de las plataformas de monitoreo empresariales. Utiliza un pequeño agente instalado en cada servidor monitoreado para recopilar métricas de CPU, memoria, disco y red, las cuales se muestran luego en un panel web limpio.
Dado que Komari es autohospedado, toda la telemetría de tus servidores permanece en tu propia infraestructura sin enviar datos a servicios de terceros. El diseño basado en SQLite significa cero dependencias de bases de datos externas, lo que lo hace rápido de implementar y sencillo de mantener, incluso para equipos pequeños y operadores individuales.
Funciones principales de Komari
Monitoreo basado en agentes
Instalá el agente liviano de Komari en cualquier servidor para recolectar y transmitir métricas de vuelta a tu panel central.
Métricas en tiempo real
Ver el uso de CPU, el consumo de memoria, la E/S de disco y el rendimiento de red actualizados en vivo en la interfaz web.
Panel de control multiservidor
Monitoree todos sus servidores desde un único panel de control, con cada agente informando de forma independiente al host central.
Cero dependencias externas
El almacenamiento SQLite significa que no hay un servicio de base de datos separado para administrar — solo el contenedor y un volumen de datos persistente.
Soporte para temas personalizados
Personalizá la apariencia del panel para que coincida con tus preferencias o la imagen de tu organización.
¿Por qué ejecutar Komari en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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