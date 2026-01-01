Readur es una plataforma de gestión documental que aprovecha la tecnología OCR para transformar documentos en papel, archivos escaneados e imágenes en archivos digitales con capacidad de búsqueda. Acepta archivos PDF, imágenes y archivos de Office mediante carga de arrastrar y soltar o una carpeta de monitoreo automático, extrae texto sin alterar los archivos originales e indexa todo en PostgreSQL para una búsqueda de texto completo rápida.

Alojar Readur por cuenta propia mantiene los documentos sensibles —registros legales, expedientes médicos, recibos financieros— bajo su control exclusivo sin subirlos a servicios OCR de terceros que pueden retener copias o compartir contenido. La autenticación basada en tokens y la configuración OCR configurable le brindan un control granular sobre la concurrencia de procesamiento, la detección de idioma y las restricciones de tipo de archivo.