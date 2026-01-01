Implementá Readur con 1 clic.
Sistema de gestión documental que utiliza OCR para convertir archivos e imágenes escaneados en archivos totalmente buscables.
Elegí un plan VPS para Readur
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Readur
Readur es una plataforma de gestión documental que aprovecha la tecnología OCR para transformar documentos en papel, archivos escaneados e imágenes en archivos digitales con capacidad de búsqueda. Acepta archivos PDF, imágenes y archivos de Office mediante carga de arrastrar y soltar o una carpeta de monitoreo automático, extrae texto sin alterar los archivos originales e indexa todo en PostgreSQL para una búsqueda de texto completo rápida.
Alojar Readur por cuenta propia mantiene los documentos sensibles —registros legales, expedientes médicos, recibos financieros— bajo su control exclusivo sin subirlos a servicios OCR de terceros que pueden retener copias o compartir contenido. La autenticación basada en tokens y la configuración OCR configurable le brindan un control granular sobre la concurrencia de procesamiento, la detección de idioma y las restricciones de tipo de archivo.
Funciones principales de Readur
Extracción de texto OCR
Extrae texto automáticamente de PDFs e imágenes escaneados para que cada documento sea buscable sin transcripción manual.
Automatización de Carpeta de Monitoreo
Arrastrá los archivos a una carpeta monitoreada y Readur los procesa e indexa automáticamente, eliminando los pasos repetitivos de carga para la ingesta masiva.
Búsqueda de texto completo
La búsqueda de texto completo con respaldo de PostgreSQL devuelve documentos relevantes al instante en todo tu archivo, con filtrado y clasificación incorporados.
Procesamiento no destructivo
Los archivos originales se conservan exactamente como se subieron — el texto OCR se almacena por separado para que los documentos fuente permanezcan idénticos bit a bit.
Compatibilidad multi-formato
Maneja PDFs, formatos de imagen comunes, texto plano, RTF y documentos de Office en un único archivo unificado sin flujos de trabajo específicos de formato.
¿Por qué ejecutar Readur en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.