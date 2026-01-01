Implementá MiroTalk con instalación en un clic.
Videoconferencia P2P autohospedada con salas ilimitadas, compartir pantalla y sin necesidad de que los participantes instalen ninguna aplicación.
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Lo que podés crear con MiroTalk
MiroTalk P2P es una plataforma de videoconferencia WebRTC autoalojada que enruta el contenido multimedia directamente entre los participantes, no a través de tu servidor. Dado que las transmisiones de video viajan de igual a igual (peer-to-peer), la latencia es mínima y el ancho de banda de tu VPS se utiliza solo para señalización, incluso cuando varias salas funcionan simultáneamente. Los participantes se unen desde cualquier navegador moderno a través de un enlace compartible sin necesidad de cuenta, descarga o plugin.
A diferencia de los servicios en la nube que registran y procesan los datos de las reuniones en su infraestructura, el autoalojamiento de MiroTalk mantiene cada conversación en el hardware que vos poseés. Las salas pueden protegerse con contraseña, la protección del anfitrión limita la creación de sesiones a usuarios autorizados, y una API REST te permite integrar la creación de reuniones en tus propias aplicaciones.
Funciones principales de MiroTalk
Medios entre pares
El video y el audio se transmiten directamente entre los participantes — no a través de tu servidor — manteniendo la latencia baja y los costos de ancho de banda cercanos a cero, sin importar cuántas salas se ejecuten simultáneamente.
No necesitás una app
Los participantes se unen desde cualquier navegador moderno a través de un enlace compartible, sin necesidad de registrar una cuenta, descargar nada o instalar un plugin de navegador.
Compartir y grabar pantalla
Compartí tu pantalla o una ventana de aplicación específica, y grabá sesiones localmente en tu dispositivo sin almacenar las grabaciones en el servidor.
Pizarra y uso compartido de archivos
Colaborá en tiempo real en una pizarra compartida y transferí archivos directamente entre los participantes durante una sesión sin almacenamiento externo.
Protección de Host
Requerir una contraseña para crear nuevas salas, limitando la creación de sesiones a usuarios autorizados mientras se mantienen los enlaces de unión de participantes abiertos y sin fricciones.
API REST e incrustación
Crear salas y generar tokens de unión programáticamente a través de una API REST documentada, e incrustar la interfaz de usuario de conferencias en cualquier sitio web como un iframe.
¿Por qué ejecutar MiroTalk en Hostinger?
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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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