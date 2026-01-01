MiroTalk P2P es una plataforma de videoconferencia WebRTC autoalojada que enruta el contenido multimedia directamente entre los participantes, no a través de tu servidor. Dado que las transmisiones de video viajan de igual a igual (peer-to-peer), la latencia es mínima y el ancho de banda de tu VPS se utiliza solo para señalización, incluso cuando varias salas funcionan simultáneamente. Los participantes se unen desde cualquier navegador moderno a través de un enlace compartible sin necesidad de cuenta, descarga o plugin.

A diferencia de los servicios en la nube que registran y procesan los datos de las reuniones en su infraestructura, el autoalojamiento de MiroTalk mantiene cada conversación en el hardware que vos poseés. Las salas pueden protegerse con contraseña, la protección del anfitrión limita la creación de sesiones a usuarios autorizados, y una API REST te permite integrar la creación de reuniones en tus propias aplicaciones.