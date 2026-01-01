WebThings Gateway es una implementación de código abierto de la especificación Web of Things, desarrollada originalmente por Mozilla y ahora mantenida por la comunidad WebThings. Conecta dispositivos de hogar inteligente de diferentes ecosistemas en un único panel privado, exponiendo cada dispositivo como un Web Thing con una API estándar HTTP y WebSocket.

Ejecutar WebThings Gateway en tu propio VPS mantiene los datos de los dispositivos, las reglas de automatización y la configuración de los complementos completamente fuera de las nubes de los proveedores. El gateway es compatible con protocolos MQTT y basados en IP de forma predeterminada, mientras que los complementos de Zigbee, Z-Wave y Bluetooth siguen disponibles para los usuarios que emparejan el VPS con un puente remoto o hardware compatible.