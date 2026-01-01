Implementá WebThings Gateway con instalación en un clic.
Pasarela de la Web de las Cosas de código abierto para unificar y controlar dispositivos inteligentes del hogar desde un panel web privado.
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Lo que podés crear con WebThings Gateway
WebThings Gateway es una implementación de código abierto de la especificación Web of Things, desarrollada originalmente por Mozilla y ahora mantenida por la comunidad WebThings. Conecta dispositivos de hogar inteligente de diferentes ecosistemas en un único panel privado, exponiendo cada dispositivo como un Web Thing con una API estándar HTTP y WebSocket.
Ejecutar WebThings Gateway en tu propio VPS mantiene los datos de los dispositivos, las reglas de automatización y la configuración de los complementos completamente fuera de las nubes de los proveedores. El gateway es compatible con protocolos MQTT y basados en IP de forma predeterminada, mientras que los complementos de Zigbee, Z-Wave y Bluetooth siguen disponibles para los usuarios que emparejan el VPS con un puente remoto o hardware compatible.
Funciones principales de WebThings Gateway
API de la Web de las Cosas
Cada dispositivo conectado se expone a través de una API estándar de Web Things HTTP y WebSocket para su uso en scripts, paneles de control y aplicaciones de terceros.
Motor de reglas visuales
El editor de reglas de arrastrar y soltar permite encadenar disparadores y acciones en cualquier dispositivo conectado sin escribir código.
Ecosistema de add-ons
Instalá adaptadores para MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, sensores virtuales y docenas más desde el directorio de complementos integrado.
Privado por defecto
Todos los datos de los dispositivos, registros y automatizaciones permanecen en tu VPS sin cuenta de proveedor, sin telemetría y sin necesidad de un relé en la nube.
Plano y registros
Coloque los dispositivos en un plano personalizado y revise los datos históricos de los sensores con el visor de registros incorporado para la resolución de problemas.
Voz y acceso HTTPS
La tunelización opcional, HTTPS y las integraciones con asistentes de voz te permiten acceder a la puerta de enlace de forma segura desde cualquier lugar.
¿Por qué ejecutar WebThings Gateway en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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