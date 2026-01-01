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Lo que podés crear con WebThings Gateway

WebThings Gateway es una implementación de código abierto de la especificación Web of Things, desarrollada originalmente por Mozilla y ahora mantenida por la comunidad WebThings. Conecta dispositivos de hogar inteligente de diferentes ecosistemas en un único panel privado, exponiendo cada dispositivo como un Web Thing con una API estándar HTTP y WebSocket.

Ejecutar WebThings Gateway en tu propio VPS mantiene los datos de los dispositivos, las reglas de automatización y la configuración de los complementos completamente fuera de las nubes de los proveedores. El gateway es compatible con protocolos MQTT y basados en IP de forma predeterminada, mientras que los complementos de Zigbee, Z-Wave y Bluetooth siguen disponibles para los usuarios que emparejan el VPS con un puente remoto o hardware compatible.

Empeza
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de WebThings Gateway

API de la Web de las Cosas

Cada dispositivo conectado se expone a través de una API estándar de Web Things HTTP y WebSocket para su uso en scripts, paneles de control y aplicaciones de terceros.

Motor de reglas visuales

El editor de reglas de arrastrar y soltar permite encadenar disparadores y acciones en cualquier dispositivo conectado sin escribir código.

Ecosistema de add-ons

Instalá adaptadores para MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, sensores virtuales y docenas más desde el directorio de complementos integrado.

Privado por defecto

Todos los datos de los dispositivos, registros y automatizaciones permanecen en tu VPS sin cuenta de proveedor, sin telemetría y sin necesidad de un relé en la nube.

Plano y registros

Coloque los dispositivos en un plano personalizado y revise los datos históricos de los sensores con el visor de registros incorporado para la resolución de problemas.

Voz y acceso HTTPS

La tunelización opcional, HTTPS y las integraciones con asistentes de voz te permiten acceder a la puerta de enlace de forma segura desde cualquier lugar.

¿Por qué ejecutar WebThings Gateway en Hostinger?

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